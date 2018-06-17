"Не надо нас скрывать!" Как люди с инвалидностью возвращаются к жизни в маленьком районном театре

Инклюзивный театр «Калейдоскоп» уже 10 лет работает в Столинском территориальном центре социального обслуживания населения. Для людей с особенностями развития это одна из немногих возможностей не просто научиться говорить или адаптироваться к социальной жизни, но и проявить свой талант. LADY посетила одну из репетиций театра и поговорила с его актерами о творчестве, самореализации и страхе сцены.

Театр находится в небольшом помещении, где раньше был детский сад. На территории — много зелени, сад и даже небольшой огород. В здании находится отделение дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН (территориальный центр социального обслуживания населения) Столинского района — учреждение, которое оказывает социальные услуги тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это люди с инвалидностью, дети-сироты, малообеспеченные семьи, пенсионеры…

Здесь люди учатся работать и общаться, а еще шьют, плетут из бисера, мастерят корзины и выращивают овощи в своем огородике. Ну и, конечно, развивают свои творческие способности: учатся выразительно читать стихи и басни, разучивают песни и играют в театре «Калейдоскоп».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Театром занимаются два человека: Степан Кудравец решает организационные вопросы — договаривается с площадками о выступлении, ищет транспорт, работает с документами. Творческой же работой занимается режиссер. Десять лет бессменным режиссером театра была Алла Васечко, но несколько недель назад ее сменила Марина Ткач. Девушка по образованию экономист, и работа как в социальной сфере, так и в театре для нее — абсолютно новый опыт.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Пока что впечатления лучше, чем ожидала, — смеется Марина. — Меня хорошо приняли актеры и работники отделения. Помогают осваиваться, рассказывают об индивидуальных способностях и достижениях каждого из ребят, показывают, какие костюмы и реквизит нужно использовать. Сейчас мы разучиваем новую постановку «Свидание».

«В театр мы берем всех. Главное — хотеть»

Попасть в театр не так-то и просто. Хотя, как говорит Степан Степанович, главное — желание. Некоторые посетители сами активно просятся в театр, кого-то же, наоборот, приходится уговаривать. Видно, что человек смог бы, но просто стесняется. Попробует один-два раза — и все получается. Часто актерская судьба посетителей отделения зависит и от их родителей: некоторые не верят, что их дети смогут выйти на сцену.

— Бывает такое, что мы не уверены, смогут ли люди сыграть, а они — могут. Каждому надо дать шанс попробовать. Правда, у кого-то лучше получаются главные роли, а кто-то король эпизодов, — говорит Степан Степанович. — Конечно, при подборе роли мы учитываем и темперамент, и желания, и силу воли каждого из наших актеров.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ведь главная цель театра — помочь подопечным перебороть неуверенность в себе. Игра в театре действительно помогает выразить себя, пусть даже и неосознанно. Театр замечательно помогает в реабилитации подопечных отделения. Так, девушка, которая слабо разговаривает, поначалу отнекивалась от любых ролей. Но со временем она смогла играть и роли со словами, и даже петь.

— Театр здорово помогает актерам развивать себя. У постоянных актеров уже виден сильный прогресс: они не просто стараются красиво прочитать текст, но и создают нужный образ на сцене, — рассказывает Степан Степанович.

Пьесы берутся и из литературы, и из интернета. Вдохновляются КВН, Comedy Club, сказками на новый лад.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Один из самых популярных спектаклей — «Однажды в Малиновке», где используются лучшие эпизоды фильма «Свадьба в Малиновке». На международном фестивале инклюзивных театров эта постановка завоевала три диплома.

«Важно, что они чувствуют себя просто людьми»

Такой успех театра объясняется упорным трудом. Репетиции — почти каждый день, по полтора часа с небольшим перерывом. За это время повторяют старый материал, учат новый, делают специальные упражнения. А если нужно готовиться к фестивалю, труппа усиленно работает только над одной постановкой.

Театр активно участвует в фестивалях, связанных с людьми с инвалидностью, и не только в Беларуси, но и в Латвии, Германии, Польше.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Степан Кудравец говорит, что существование театра было бы невозможно без помощи и поддержки местных властей. Поездки на фестивали и конкурсы требуют финансовых затрат, но Столинский райисполком, управление по труду занятости и социальной защите населения, а также фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели помогают театру.

Театр «Калейдоскоп» выступает и на «обычных» концертах. В 2017 году на городском празднике, приуроченном ко Дню Победы, некоторые актеры театра выступали в городском парке в общей концертной программе.

— Выступление было нашей инициативой, — рассказывает Степан Кудравец. — Мы считаем, что наши актеры — такие же люди, как и все, и должны выступать наравне со всеми. Это был для нас исторический момент: мы считаем это успехом, настоящим включением в общество.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правда, реакция на выступление артистов была неоднозначной.

— Все-таки еще не все люди готовы воспринимать людей с инвалидностью. Даже когда мы гуляем, бывает, ловим косые взгляды прохожих.

Диагнозы подопечных Степан Степанович разглашать не может. Как он сам говорит, чисто по-человечески, да и должностная инструкция не велит. Но в основном в театре работают актеры с психофизическими особенностями развития.

— За пять лет своей работы в театре я вижу большие изменения. Не так важно, достигнут ли они мастерства в профессиональном смысле. В первую очередь актеры театра реализуют себя, они чувствуют себя нужными людьми. Любому человеку важно быть принятым обществом, все любят, когда их хвалят и когда их труд ценят.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Да, у тебя есть недостатки, но ты настоящий актер»

Сегодня в театре играют 11 человек. Практически все — девушки, и только двое актеров мужчины. Большинство из них играют в театре почти с момента его основания.

Елизавета Горегляд — одна из основных актрис театра. Она участвует во всех постановках и практически везде в главных ролях. Елизавета живет в агрогородке Стахово, что в 30 километрах от райцентра, но каждый день приезжает на репетиции театра.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я в театре уже давно, почти пять лет. Без меня в спектакле — просто никуда! Я тут самая главная актриса и могу очень много сыграть. Мне тут очень-очень нравится, — рассказывает девушка. — Я все схватываю на ура. И очень много репетирую: и в автобусе по дороге в Столин, и дома, и в театре.

Актерский диапазон Елизаветы действительно велик, палитра ее актерских образов очень разнообразна: Курочка-Ряба, Коза, Винни-Пух.

— Моя самая любимая роль — это Ганнуся из «Свадьбы в Малиновке», — признается девушка. — Но, вообще, спектакли держатся на мне!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Однажды в Малиновке», пожалуй, одна из самых популярных постановок театра. Как говорит руководитель театра Степан Кудравец, аплодировали актерам стоя.

Наталья Карпович говорит, что первый раз выступать было сложно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У меня был мандраж, — признается девушка. — А потом все прошло. И сейчас совсем не страшно выступать перед публикой.

Есть в театре актеры, которые хоть уже и не так часто выходят на сцену, но все равно активно участвуют в жизни театра. Одна из таких девушек — Антонина Шиян. Раньше она была одной из основных актрис. Но сейчас девушке не до этого: у нее маленькая дочь, которой тоже нужно уделять много времени.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Антонина признается, что в этом театре люди с инвалидностью могут раскрыться.

— Инвалиды — такие же люди. Театр помогает показать: да, у тебя есть недостатки, но ты играешь, как настоящий актер. Это и есть самое главное. Обществу надо показывать таких инвалидов… Не надо нас скрывать! Ведь показать себя и получить аплодисменты — это дорогого стоит, — говорит Антонина.

Коллектив в театре дружный. Как говорит Антонина, актеры стараются держаться друг за друга. Они всегда всем делятся и поддерживают друг друга.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Денис Цупа в театре с 2012 года. Он выпускник ЦКРОИР (центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации), в котором тоже занимался театром. У него завязались дружеские отношения с Елизаветой. Денис постоянно провожает Лизу на автобус. Бывает, они ссорятся, но Денис со своим обаянием знает, как найти подход к Елизавете.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Костюмы в театре актеры делают сами. Декорации и реквизит — тоже.

— Театр лично для меня — это внутреннее удовлетворение. Я вижу, что молодые люди с инвалидностью могут выразить свои чувства, свой темперамент, характер и просто реализовать себя как личности. Видеть, как ребята счастливы от того, что приносят радость людям, и при этом чувствуют себя тоже просто людьми!.. — говорит Степан Степанович. — В обычной жизни чаще всего у них нет другой возможности реализовать себя.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В планах у театра привлечение еще большего количества людей с инвалидностью, выступления на мероприятиях города, района и всей Беларуси. Актеры «Калейдоскопа» мечтают о выступлении на фестивалях и за рубежом, и на «Славянском базаре в Витебске».

Театр «Калейдоскоп» ищет тех, кто поможет им реализовать мечты. Если вы хотите помочь театру, то вы можете связаться со Степаном Кудравцом по почте и обсудить все детали.