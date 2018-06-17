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Ищем героев в новый проект о стиле: за "проверку" друг друга ваша пара может получить 400 рублей
Говорят, что влюбленные понимают друг друга с полуслова. Но так ли это на самом деле? В новом проекте
В начале года мы делали проект «
Мы ищем две пары — тех, кто в отношениях недавно (до полугода) и кто в отношениях уже более 5 лет. Все участники отправятся в магазин Colin’s. Из каждой пары парень и девушка по отдельности выберут себе в магазине комплект одежды. Затем — выберут комплект друг для друга (так, чтобы каждый не видел, что выбрал (-а) его избранник (-ца).
Сможете ли вы «попасть» в желания и вкусы своей половинки? А может быть ваш выбор и вовсе совпадет? Какая пара справится лучше и надо ли долго быть вместе, чтобы «считывать» желания друг друга? Скоро узнаем.
Присылайте анкеты с пометкой «Шестое чувство» до 9:00 20 июня на адрес six@tutbymedia.by.
Каждое модное решение прокомментируют модные эксперты, поэтому кроме удовольствия вы можете получить еще и ценные советы по своему стилю.
И главное: каждая пара участников, которую редакция спецпроектов выберет для участия в проекте, получит сертификаты на общую сумму 400 белорусских рублей (по 200 — на человека), чтобы с учетом рекомендаций подобрать себе новые модные образы в магазинах Colin’s!
Если вы давно ждали новых ярких эмоций и хотели «перезагрузиться» ждем ваши заявки по адресу
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Ищем для проекта две пары - тех, кто в отношениях недавно и кто в отношениях уже несколько лет, - чтобы они отправились в магазин Colin's и проверили свою стильную...
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