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Ищем героев в новый проект о стиле: за "проверку" друг друга ваша пара может получить 400 рублей

18.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Говорят, что влюбленные понимают друг друга с полуслова. Но так ли это на самом деле? В новом проекте Colin’s и TUT.BY мы предлагаем проверить, понимаете ли вы друг друга в паре. Только сделаем это необычным, «модным» способом — в проекте «Шестое чувство». Хотите проверить себя и заодно получить шанс выиграть 400 рублей на стильную одежду?

В начале года мы делали проект «Битва взглядов», в котором трем девушкам подбирали одежду члены их семей, а критиковали или хвалили выбор участников опытные стилисты-эксперты. В этот раз все будет еще интереснее!

Мы ищем две пары — тех, кто в отношениях недавно (до полугода) и кто в отношениях уже более 5 лет. Все участники отправятся в магазин Colin’s. Из каждой пары парень и девушка по отдельности выберут себе в магазине комплект одежды. Затем — выберут комплект друг для друга (так, чтобы каждый не видел, что выбрал (-а) его избранник (-ца).

Сможете ли вы «попасть» в желания и вкусы своей половинки? А может быть ваш выбор и вовсе совпадет? Какая пара справится лучше и надо ли долго быть вместе, чтобы «считывать» желания друг друга? Скоро узнаем.


Присылайте анкеты с пометкой «Шестое чувство» до 9:00 20 июня на адрес six@tutbymedia.by.

В письме расскажите, почему именно вы достойны стать героем проекта. Обязательно укажите:

— имя и фамилию (обоих),
— контактный телефон (как минимум один),
— вашу историю вкратце: сколько лет вы вместе, как познакомились, как проводите свободное время,
— рост,
— размер обуви и одежды,
— приложите фото в полный рост (можно как две отдельные, так и совместную).

Заявки, в которых не выполнено хотя бы одно условие, не рассматриваются.

Каждое модное решение прокомментируют модные эксперты, поэтому кроме удовольствия вы можете получить еще и ценные советы по своему стилю.

И главное: каждая пара участников, которую редакция спецпроектов выберет для участия в проекте, получит сертификаты на общую сумму 400 белорусских рублей (по 200 — на человека), чтобы с учетом рекомендаций подобрать себе новые модные образы в магазинах Colin’s!

Если вы давно ждали новых ярких эмоций и хотели «перезагрузиться» ждем ваши заявки по адресу six@tutbymedia.by.

Партнер проекта:


Хотите раскрасить ваше лето яркими красками? Разноцветные рубашки и умопомрачительные шорты подчеркнут ваш собственный стиль — все это уже можно приобрести в сети магазинов «Colin’s»! Спешите совершить покупки! Станьте самым стильным этим летом!

 
 
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Ищем для проекта две пары - тех, кто в отношениях недавно и кто в отношениях уже несколько лет, - чтобы они отправились в магазин Colin's и проверили свою стильную...
 
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