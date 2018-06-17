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Запуск "Искандером" баллистической ракеты

18.06.2018 08:52 — Разное | Tut.by  
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Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Учения прошли в Восточном военном округе.

На записи видно размещение комплекса на позиции, приведение ракеты в вертикальное положение и сам запуск.

Напомним, «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

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