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Запуск "Искандером" баллистической ракеты
Минобороны России
На записи видно размещение комплекса на позиции, приведение ракеты в вертикальное положение и сам запуск.Напомним, «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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Ролик опубликовало Минобороны России.
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