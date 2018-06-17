​Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Испании

У берегов Испании перевернулась лодка с мигрантами, сообщают информагентства.

Недалеко от Альмерии (юго-восток испанского побережья) потерпела крушение лодка, перевозившая 47 мигрантов на борту. Найти и спасти удалось только четверых человек, вертолётом они были доставлены на берег. Более 40 мигрантов пропали. Их разыскивают испанские спасатели.