​Македонию ждут в ЕС

Еврокомиссия уже рекомендовала начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Это стало реакцией на подписание соглашения между Грецией и Македонией о новом официальном названии бывшей югославской республики. Из-за спора по этому поводу страна долгое время не имела права претендовать на вступление в ЕС и НАТО. Греция всегда блокировала переговоры на эту тему.

Согласно договоренности, новым официальным названием балканского государства станет Республика Северная Македония. Предполагается, что соглашение вступит в силу в течение полугода, но сначала его должны ратифицировать парламенты обоих государств. Кроме того, вопрос о переименовании должен быть одобрен на референдуме в Македонии.