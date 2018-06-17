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​Македонию ждут в ЕС

18.06.2018 09:10 — Разное | ОНТ  
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Еврокомиссия уже рекомендовала начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Это стало реакцией на подписание соглашения между Грецией и Македонией о новом официальном названии бывшей югославской республики. Из-за спора по этому поводу страна долгое время не имела права претендовать на вступление в ЕС и НАТО. Греция всегда блокировала переговоры на эту тему.

Согласно договоренности, новым официальным названием балканского государства станет Республика Северная Македония. Предполагается, что соглашение вступит в силу в течение полугода, но сначала его должны ратифицировать парламенты обоих государств. Кроме того, вопрос о переименовании должен быть одобрен на референдуме в Македонии.

 
 
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Еврокомиссия уже рекомендовала начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз.
 
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