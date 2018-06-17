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ЦТ по математике планируют пройти более 45 тыс. абитуриентов
18.06.2018 09:13 — Разное | Аргументы и факты
«Математика - второй по популярности предмет централизованного тестирования после русского языка. Пункты сдачи ЦТ по всей Беларуси примут сегодня 45 209 поступающих. Для этого все готово: и экзаменационные материалы, и сотрудники», - слова директора Республиканского института контроля знаний Юрия МИКСЮКА приводит
Чтобы пройти процедуру регистрации на ЦТ, необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем.
За нарушения во время прохождения ЦТ (например, использование устройств связи или шпаргалок) абитуриента могут отстранить от экзамена.
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Экзамен стартует одновременно в 11.00 по всей Беларуси.
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