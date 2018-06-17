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ЦТ по математике планируют пройти более 45 тыс. абитуриентов

18.06.2018 09:13 — Разное | Аргументы и факты  
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ЦТ по математике планируют пройти более 45 тыс. абитуриентов
БЕЛТА

«Математика - второй по популярности предмет централизованного тестирования после русского языка. Пункты сдачи ЦТ по всей Беларуси примут сегодня 45 209 поступающих. Для этого все готово: и экзаменационные материалы, и сотрудники», - слова директора Республиканского института контроля знаний Юрия МИКСЮКА приводит БЕЛТА

ЦТ по математике планируют пройти более 45 тыс. абитуриентов Сколько времени отводится на решение заданий ЦТ?

Чтобы пройти процедуру регистрации на ЦТ, необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем.

За нарушения во время прохождения ЦТ (например, использование устройств связи или шпаргалок) абитуриента могут отстранить от экзамена.

 
 
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