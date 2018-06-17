ЦТ по математике планируют пройти более 45 тыс. абитуриентов

«Математика - второй по популярности предмет централизованного тестирования после русского языка. Пункты сдачи ЦТ по всей Беларуси примут сегодня 45 209 поступающих. Для этого все готово: и экзаменационные материалы, и сотрудники», - слова директора Республиканского института контроля знаний Юрия МИКСЮКА приводит БЕЛТА .

Чтобы пройти процедуру регистрации на ЦТ, необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем.

За нарушения во время прохождения ЦТ (например, использование устройств связи или шпаргалок) абитуриента могут отстранить от экзамена.