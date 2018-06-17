LG неприятно удивила стоимостью смартфонов Q7 и Q7 Plus

В конце прошлого месяца компания LG представила три мобильных новинки среднего уровня. Ассортимент компании пополнился смартфоном Q7 и практически ничем не отличающейся от него моделью Q7α (Alpha), а также модификацией Q7 Plus. На момент анонса южнокорейский производитель указал лишь ключевые технические характеристики устройств, в то время как их цена оставалась неизвестной. Руководство LG объявило о начале продаж двух версий Q7 у себя на родине и попутно удивило всех рекомендуемой розничной стоимостью.





Напомним, что поступившая в продажу базовая модель Q7 сможет предложить будущему владельцу:

дисплей FullVision с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 2160 × 1080 пикселей;

процессор Snapdragon 450 с графическим ускорителем Adreno 506;

3 Гбайт оперативной памяти;

флеш-накопитель на 32 Гбайт, дополняемый слотом для карт microSD объёмом до 2 Тбайт;

13-Мп тыльную камеру с фазовым автофокусом и 5-Мп фронтальный модуль с углом обзора в 100°;

дактилоскопический сканер на тыльной стороне гаджета;

аккумуляторную батарею ёмкостью 3000 мА·ч;

сертификацию по стандартам IP68 и MIL-STD 810G;

возможность одновременной работы с двумя SIM-картами (гибридный слот);

поддержку беспроводных стандартов 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, NFC ;

разъём USB Type-C;

предустановленную ОС Android 8.0 Oreo с фирменным пользовательским интерфейсом.

В Корее смартфон LG Q7 доступен за $456. На выбор предлагаются цвета Aurora Black (чёрный) и Lavender Violet (фиолетовый). Заявленная стоимость кажется необоснованно высокой на фоне предложений от конкурентов по рынку.





Откровенно разочаровало и ценообразование на модель LG Q7 Plus, аппаратная составляющая которой представлена:

аналогичной 5,5-дюймовой IPS-матрицей FHD+ с соотношением сторон 18:9;

чипом Snapdragon 450 с графическим ускорителем Adreno 506;

4 Гбайт оперативной памяти;

флеш-накопителем на 64 Гбайт, дополняемый слотом для карт microSD объёмом до 2 Тбайт;

16-Мп тыльной камерой с фазовым автофокусом и 5-Мп фронтальным модулем с углом обзора в 100°;

сканером отпечатка пальца на обратной стороне устройства;

аккумуляторной батареей ёмкостью 3000 мА·ч;

корпусом с сертификацией по стандартам IP68 и MIL-STD 810G;

гибридным слотом для двух SIM;

беспроводными модулями 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, NFC ;

разъёмом USB Type-C;

предустановленной ОС Android 8.0 Oreo с фирменным пользовательским интерфейсом.

LG Q7 Plus выйдет в одном единственном цветовом исполнении, именуемом разработчиками Moroccan Blue (оттенок синего). За этот смартфон придётся выложить на $70 больше — около $526. Что касается модели LG Q7 α ( Alpha), то она на полках местных магазинов появится чуть позже. Ожидаемая цена устройства — всё те же $450–$460.

Источник: 3DNews