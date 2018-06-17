LG неприятно удивила стоимостью смартфонов Q7 и Q7 Plus

В конце прошлого месяца компания LG представила три мобильных новинки среднего уровня. Ассортимент компании пополнился смартфоном Q7 и практически ничем не отличающейся от него моделью Q7α (Alpha), а также модификацией Q7 Plus. На момент анонса южнокорейский производитель указал лишь ключевые технические характеристики устройств, в то время как их цена оставалась неизвестной. Руководство LG объявило о начале продаж двух версий Q7 у себя на родине и попутно удивило всех рекомендуемой розничной стоимостью.
Напомним, что поступившая в продажу базовая модель Q7 сможет предложить будущему владельцу:
дисплей FullVision с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 2160 × 1080 пикселей;
процессор Snapdragon 450 с графическим ускорителем Adreno 506;
3 Гбайт оперативной памяти;
флеш-накопитель на 32 Гбайт, дополняемый слотом для карт microSD объёмом до 2 Тбайт;
13-Мп тыльную камеру с фазовым автофокусом и 5-Мп фронтальный модуль с углом обзора в 100°;
дактилоскопический сканер на тыльной стороне гаджета;
аккумуляторную батарею ёмкостью 3000 мА·ч;
сертификацию по стандартам IP68 и MIL-STD 810G;
возможность одновременной работы с двумя SIM-картами (гибридный слот);
поддержку беспроводных стандартов 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, NFC ;
разъём USB Type-C;
предустановленную ОС Android 8.0 Oreo с фирменным пользовательским интерфейсом.
В Корее смартфон LG Q7 доступен за $456. На выбор предлагаются цвета Aurora Black (чёрный) и Lavender Violet (фиолетовый). Заявленная стоимость кажется необоснованно высокой на фоне предложений от конкурентов по рынку.
Откровенно разочаровало и ценообразование на модель LG Q7 Plus, аппаратная составляющая которой представлена:
аналогичной 5,5-дюймовой IPS-матрицей FHD+ с соотношением сторон 18:9;
чипом Snapdragon 450 с графическим ускорителем Adreno 506;
4 Гбайт оперативной памяти;
флеш-накопителем на 64 Гбайт, дополняемый слотом для карт microSD объёмом до 2 Тбайт;
16-Мп тыльной камерой с фазовым автофокусом и 5-Мп фронтальным модулем с углом обзора в 100°;
сканером отпечатка пальца на обратной стороне устройства;
аккумуляторной батареей ёмкостью 3000 мА·ч;
корпусом с сертификацией по стандартам IP68 и MIL-STD 810G;
гибридным слотом для двух SIM;
беспроводными модулями 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, NFC ;
разъёмом USB Type-C;
предустановленной ОС Android 8.0 Oreo с фирменным пользовательским интерфейсом.
LG Q7 Plus выйдет в одном единственном цветовом исполнении, именуемом разработчиками Moroccan Blue (оттенок синего). За этот смартфон придётся выложить на $70 больше — около $526. Что касается модели LG Q7 α ( Alpha), то она на полках местных магазинов появится чуть позже. Ожидаемая цена устройства — всё те же $450–$460.