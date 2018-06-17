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Ходьба по лестнице бодрит сильнее, чем кофе

18.06.2018 08:33 — Разное | Интерфакс  
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Многие люди пьют кофе с утра, чтобы взбодриться. Но, оказывается, есть более эффективный способ. Новое исследование, проведенное сотрудниками Университета Джорджии, показало: 10 минут ходьбы по лестнице вверх и вниз бодрят гораздо сильнее, чем напитки с кофеином.

Ходьба по лестнице бодрит сильнее, чем кофе

В исследовании приняли участие студентки, страдавшие от хронической нехватки сна. Они спали меньше 6,5 часа в сутки. В разные дни участницы принимали капсулы, содержавшие кофеин или плацебо либо медленно ходили по лестнице в течение 10 минут. Женщины проходили примерно 30 этажей. 

Также участницы выполняли когнитивные тесты и заполняли опросники, предназначенные для оценки их самочувствия. После прогулки участницы были бодрее, чем после употребления капсул с кофеином. Физические упражнения и кофеин практически не влияли на память и концентрацию внимания. Однако ходьба по лестнице повышала рабочую мотивацию.

 
 
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Многие люди пьют кофе с утра, чтобы взбодриться. Но, оказывается, есть более эффективный способ. Новое исследование, проведенное сотрудниками Университета...
 
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