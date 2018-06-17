ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премии СНГ за достижения в области качества вручат 18 июня в Минске

18.06.2018 09:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Престижная награда открывает новые возможности перед победителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них предприятия и организации из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России. Это бренды, которые имеют высокую репутацию.

Премии СНГ за достижения в области качества вручат 18 июня в Минске

Впрочем, даже владея такой престижной премией, нет гарантии, что товар беспрепятственно попадет на рынок любой из стран Содружества. Преодоление барьеров во взаимной торговле – вопрос не новый не только для СНГ, но и для других интеграционных объединений.

К слову, диалог о реализации важнейших проектов Союзного государства Беларуси и России развернется в Минске уже завтра. На 19 июня запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президента России ждут в Беларуси с официальным визитом. Лидеры двух стран проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства. В повестке дня – 10 вопросов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Престижная награда открывает новые возможности перед победителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них предприятия и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Колумбии избрали президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Клiч Радзiмы
Хойницкiя навiны
Ивьевский край
Свислочская газета
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика