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"Давайте полегче". Марадона ответил на обвинения в расизме
Председатель правления футбольного клуба «Динамо-Брест» и лучший футболист мира XX века Диего Марадона ответил на
После матча
— Теперь Марадона не так крут. Болельщики из Южной Кореи просто кричали «Диего», он им улыбнулся, послал воздушный поцелуй и помахал рукой. Затем он растянул уголки глаз в стороны в явно расистском жесте. Все мы, кто это видел, ошеломлены, — написала Оутли.
Марадона на своей странице в
— Я лучше, чем кто-либо, понимаю, что во время чемпионата мира люди везде ищут новости, но давайте полегче. На стадионе, среди огромного количества людей, проявляющих свои чувства, мое внимание привлекла группа болельщиков, в которой был азиатский мальчик в футболке сборной Аргентины. Я издалека попытался объяснить им, насколько мне приятно знать, что даже в Азии болеют за нас. Только и всего, ребята, — написал Диего Марадона.
Ранее Марадоне также пришлось
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Председатель правления футбольного клуба "Динамо-Брест" и лучший футболист мира XX века Диего Марадона ответил на обвинения в расизме со стороны журналистки BBC...
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