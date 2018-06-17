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"Давайте полегче". Марадона ответил на обвинения в расизме

18.06.2018 09:17 — Разное | Tut.by  
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Председатель правления футбольного клуба «Динамо-Брест» и лучший футболист мира XX века Диего Марадона ответил на обвинения в расизме со стороны журналистки BBC Джеки Оутли.


Диего Марадона. Фото: Reuters

После матча между Аргентиной и Исландией на чемпионате мира в Москве женщина в своем твиттере прокомментировала поведение Марадоны.

— Теперь Марадона не так крут. Болельщики из Южной Кореи просто кричали «Диего», он им улыбнулся, послал воздушный поцелуй и помахал рукой. Затем он растянул уголки глаз в стороны в явно расистском жесте. Все мы, кто это видел, ошеломлены, — написала Оутли.

Марадона на своей странице в Фейсбуке пояснил, что означал его жест, который журналистка расценила как расистский.

— Я лучше, чем кто-либо, понимаю, что во время чемпионата мира люди везде ищут новости, но давайте полегче. На стадионе, среди огромного количества людей, проявляющих свои чувства, мое внимание привлекла группа болельщиков, в которой был азиатский мальчик в футболке сборной Аргентины. Я издалека попытался объяснить им, насколько мне приятно знать, что даже в Азии болеют за нас. Только и всего, ребята, — написал Диего Марадона.

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Ранее Марадоне также пришлось объясняться и приносить извинения за то, что он нарушил запрет на курение на стадионе в Москве. По словам председателя ФК «Динамо-Брест», он «не знал, что никому нельзя курить на стадионах».

 
Теги: Брест
 
 
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Председатель правления футбольного клуба "Динамо-Брест" и лучший футболист мира XX века Диего Марадона ответил на обвинения в расизме со стороны журналистки BBC...
 
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