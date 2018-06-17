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В Великобритании изобрели велосипед для майнинга
18.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Британская компания 50cycles создала первый в мире велосипед, с помощью которого можно добывать криптовалюту при движении. Об этом сообщается на сайте компании.
Как свидетельствуют изобретатели данной новинки, для получения криптовалюты на сумму, эквивалентную $26, нужно преодолеть около 1600 км. При этом сам велосипед стоит $2250.
За криптовалюту, полученную во время езды на велосипеде, можно будет оплачивать покупки в некоторых магазинах.
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Британская компания 50cycles создала первый в мире велосипед, с помощью которого можно добывать криптовалюту при движении. Об этом сообщается на сайте компании. Как...
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