Жлобинские ребята побывали с экскурсией в храме

Ребята, посещающие летний трудовой лагерь «Подросток», действующий при СШ № 7, побывали с экскурсией в Свято-Троицком соборе.

Как устроен храм? Какие они бывают? Почему надо ходить в церковь? Что такое вера? На эти и многие другие вопросы разъяснения подросткам дал иерей Павел Кулиш. Священник также рассказал о самом храме: его истории и устройстве.

Эта экскурсия надолго запомниться ребятам. В беседе с ними отец Павел выразил надежду, что многие из них со временем станут прихожанами храма.

Н. ВОРОНОВИЧ.

На снимке: экскурсию ведёт иерей Павел Кулиш.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "