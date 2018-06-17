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Жлобинские ребята побывали с экскурсией в храме
18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ребята, посещающие летний трудовой лагерь «Подросток», действующий при СШ № 7, побывали с экскурсией в Свято-Троицком соборе.
Эта экскурсия надолго запомниться ребятам. В беседе с ними отец Павел выразил надежду, что многие из них со временем станут прихожанами храма.
Н. ВОРОНОВИЧ.
На снимке: экскурсию ведёт иерей Павел Кулиш.
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Ребята, посещающие летний трудовой лагерь «Подросток», действующий при СШ № 7, побывали с экскурсией в Свято-Троицком соборе. Как устроен храм? Какие они...
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