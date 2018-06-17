ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жлобинские ребята побывали с экскурсией в храме

18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Жлобинские ребята побывали с экскурсией в храме

Ребята, посещающие летний трудовой лагерь «Подросток», действующий при СШ № 7, побывали с экскурсией в Свято-Троицком соборе.
Как устроен храм? Какие они бывают? Почему надо ходить в церковь? Что такое вера? На эти и многие другие вопросы разъяснения подросткам дал иерей Павел Кулиш. Священник также рассказал о самом храме: его истории и устройстве.

Эта экскурсия надолго запомниться ребятам. В беседе с ними отец Павел выразил надежду, что многие из них со временем станут прихожанами храма.

Н. ВОРОНОВИЧ.

На снимке: экскурсию ведёт иерей Павел Кулиш.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter"

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребята, посещающие летний трудовой лагерь «Подросток», действующий при СШ № 7, побывали с экскурсией в Свято-Троицком соборе. Как устроен храм? Какие они...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Клiч Радзiмы
Хойницкiя навiны
Ивьевский край
Свислочская газета
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика