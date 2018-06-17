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Не оставайтесь в стороне!
18.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Уважаемые жители, не оставайтесь в стороне от проблемы, проявляйте гражданскую сознательность. Обо всех известных вам фактах торговли наркотиками, выращивании мака, содержания наркопритонов вы можете сообщить в группу по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Хойникского РОВД по телефонам: 4-08-12, 8 (044) 711-32-35, 8 (029) 535-90-99, а также 102. Конфиденциальность гарантируется.
А. НЕВОЙТ,
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Ежегодно с 1 июня по 15 сентября на территории района реализуется специальная программа «Мак». Главной целью становятся мероприятия, направленные на...
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