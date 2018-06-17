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Разведать и всем поведать

18.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Разведать и всем поведать

С ознакомительным туром на Свислоччине побывали операторы туристических фирм г. Гродно. Цель его – продвижение туристических услуг.

 

Радушно гостей встретили на агроусадьбе «Фальварак «У Рыся». Это самый популярный объект агротуризма в районе. Экскурсия по усадьбе заняла немало времени. Хозяйка Янина Козюк рассказала и показала всю привлекательность отдыха туриста на агроусадьбе, который здесь, к сожалению, не так массово бывает, как хотелось бы. А предложений много: и банька, и контактный зоопарк, и качели, и стоянка первобытного человека, и этнографическое подворье, и извилистая речка, и корабль, и домашняя кухня, и анимационные представления, и сувениры на память, и… Можно еще много перечислять, что здесь могут предложить туристу по самым приемлемым ценам, которые, как отметили гости, представляющие турфирмы, на порядок ниже, чем на других подобных объектах. Здесь просто маленький рай для отдыха. Причем не только для взрослого туриста, но и детей, людей с инвалидностью.

Разведать и всем поведать

 

Разведать и всем поведать

 


В нескольких километрах от этой усадьбы находится еще одна – «Лявонаў хутарок».

Разведать и всем поведать

 


На момент приезда туроператоров в агроусадьбе отдыхали туристы из далекого Мурманска. «Нам очень нравится здесь, – поделились впечатлениями гости с севера России. – Узнали о таком месте через букинг. Приехали на пару дней, но хотим остаться еще, если хозяева разрешат (улыбаются). Тихо, спокойно, природа красивая, дышится легко».


Среди развлечений здесь бильярд, баня. Едут сюда за чистым воздухом, чтобы убежать от городской суеты и уединиться с природой. Вокруг лес, и на протяжении четырех километров никаких построек.


Свислоччина – это не только экологический или, как его еще называют, зеленый туризм. Разработаны этнографические маршруты. Один объект гости из Гродно посетили в Порозово – комнату-музей «Мастацтва гліны і агню». Для них провели экскурсию, рассказали об истории гончарного ремесла в поселке и знаменитом гончаре Иосифе Шопике, участнике всесоюзных, республиканских и областных выставок. Четыре поколения в этом роду занимались гончарным делом, изготавливали черно-глянцевую керамическую посуду. Как из глины появляется изделие, можно увидеть на месте. И даже попробовать самому что-то сотворить.

Разведать и всем поведать

 


В секторе культуры и досуга г. п. Порозово туроператоров пригласили на мастер-класс по плетению поясов, изделий из соломки, а также поучаствовать в играх, чтоб прежде сами смогли насладиться занимательным досугом и знать, что предложить туристам.


Гостиничный комплекс «Жарковщина» особо не нуждается в представлении в силу своей широкой известности. Но для туроператоров он был интересен. Директор комплекса Святослав Болбот провел экскурсию по номерам, рассказал об эколого-историческом направлении развития. Если вы сюда попали, вам предложат полный комплекс услуг.

Разведать и всем поведать

 

Разведать и всем поведать

 


В городском парке в Свислочи гости стали участниками бала у графа Тышкевича, после которого их пригласили на прогулку.


Сервисом, качеством приготовленных блюд и низкими на них ценами удивили туроператоров в ресторане «Беловежский».


– В ходе тура представители туристических фирм внесли свои предложения, пожелания и замечания, – рассказала главный специалист райисполкома по вопросам спорта и туризма Елена Панизникова. – Со своей стороны пообещали содействовать в продвижении туруслуг в нашем районе. Свислоччина готова принимать разные категории туристов: и детские группы, и взрослые. Разработаны экологический, этнографический, исторический маршруты, рассказывающие о культуре, традициях свислочской земли. Надеемся, что с продвижением туристических услуг в районе дело пойдет вверх.


Итак, туроператоры увидели все самое интересное. Будем ждать результат. Вернее, не ждать, а действовать. Сегодня выходной, поедем – отдохнем!

 

Марина ЯНЮК.

Фото автора.

 
Теги: Гродно
 
 
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С ознакомительным туром на Свислоччине побывали операторы туристических фирм г. Гродно. Цель его – продвижение туристических услуг.
 
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