Официальная делегация Костюковичского района недавно вернулась из Дитценбаха



В марте месяце состоялся визит в Костюковичский район официальной делегации из немецкого города-побратима Дитценбаха. Члены правления общественной организации «Круг друзей Костюковичи-Дитценбах» под руководством Дитмара Кольмера и представители других организаций посещали социальные объекты нашего района, оказывали им необходимую финансовую помощь, а также обсуждали перспективные проекты.

Медицинская тема

Недавно официальная делегация Костюковичского района вернулась из Дитценбаха. Программа пребывания продолжительностью в неделю была спланирована с учетом профессиональной заинтересованности членов нашей делегации. Так, для группы медиков Дитмар Кольмер организовал посещение трех медицинских учреждений: католической больницы Кетеллер-Краухенбах, частной клиники доктора Вегнера в Оффенбахе и частной клиники в Дитценбахе.

Главный врач католической больницы профессор Паолуччи организовал для наших медиков интересную ознакомительную экскурсию по всем отделениям больницы. А рассказывала об особенностях организации лечебного процесса и отвечала на многочисленные вопросы врач-анестезиолог Валентина, россиянка, которая живет и работает в Германии уже более тридцати лет. Безусловно, и в вопросах медицинского оснащения, и в подходах к лечению было чему поучиться. Представилась также возможность поприсутствовать на операции лапароскопическим методом. Это позволило главному врачу центральной районной больницы Александру Лобову, который сам проводит подобного рода операции, ознакомиться с работой своих немецких коллег и почерпнуть некоторый профессиональный опыт.











Следует отметить, что медицина в Германии платная, то есть основанная на медицинских страховках. И если для человека важны качественная и быстрая медицинская помощь, он выбирает для себя наиболее приемлемый вариант страховки. Для того чтобы получить своевременную и квалифицированную медицинскую услугу в католической больнице, в среднем человек платит 700 евро в месяц, пополняя таким образом так называемый «горшок пациента». Эта сумма оказывается не такой уж внушительной, когда видишь чек-лист после пройденного пациентом операционного вмешательства и курса восстановительной терапии. Вот здесь бытующее у нас «здоровье за деньги не купишь» терпит абсолютный крах.















Познавательным был рассказ об основании частной клиники доктора Вегнера. Когда-то он работал врачом в городской больнице, но поняв, что диагностика может и должна выполняться на более высоком уровне, рискнул, взяв большой кредит в банке и открыв свою клинику. Он купил самое современное оборудование для проведения диагностики и вот уже на протяжении многих лет клиника процветает. Оборудование здесь позволяет за минуту провести анализы на молекулярном уровне, предоставив врачу самую подробную раскладку по состоянию больного.

Для доктора Вегнера работа — это только одна из сторон его жизни. Он увлекается профессиональной фотографией. По всей клинике мы видели его фотоработы, каждая из которой представляла собой настоящий шедевр. Кроме этого, он много времени уделяет благотворительности. Самый яркий его социальный проект – это организация школы танцев для детей в одном из бедных районов Бразилии. Преподавателями школы стали бандиты с улицы, отъявленные головорезы, а учениками – дети бедняков, которые кроме как драться ничего не умели. Большое сердце доктора, удивительные качества его души позволили сотворить чудо. Сегодня школа танцев успешно работает по трем направлениям: балет, бразильский боевой танец капоэйра и сальса.

Наши медики при посещении учреждений здравоохранения получили представление об организации службы здравоохранения и обменялись мнениями со своими коллегами. И для главного врача Александра Лобова, и для главной медицинской сестры Валентины Клименковой было очень интересным узнать, как организована медицинская помощь в больнице. Также следует подчеркнуть, что особую заинтересованность вызвали приспособления, которые предоставляются сотрудникам больницы для физического облегчения во время манипуляций с тяжелыми больными. Это то, чего не хватает санитарочкам и медсестрам нашей больницы.

Испытывая различия, признавая общие черты, вступая в постоянный диалог, учась друг у друга и друг с другом, укрепляя чувство принадлежности и поддерживая связь с общественностью – все это было достигнуто во время очередного посещения города-побратима.

Напомним, что проект сотрудничества финансируется благотворительным фондом West-Ostliche-Begegnungen. Здесь основное внимание уделяется культурному обмену и прямому взаимодействию между Дитценбахом и Костюковичами.

Продолжение следует.