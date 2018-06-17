В Минске водитель KIA насмерть сбил пешехода

В Минске женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельная авария произошла 16 июня, в 02.10. По предварительной информации, водитель KIA ехал по улице Кальварийской и вблизи дома № 4 совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где в 08.05 умерла.