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В Минске водитель KIA насмерть сбил пешехода

18.06.2018 09:36 — Разное | Tut.by  
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В Минске женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельная авария произошла 16 июня, в 02.10. По предварительной информации, водитель KIA ехал по улице Кальварийской и вблизи дома № 4 совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где в 08.05 умерла.

 
Теги: Минск
 
 
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Смертельная авария произошла 16 июня, в 02.10.
 
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