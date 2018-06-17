​Копию древнего городища начали строить в Беловежской пуще

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В Беловежской пуще возводят копию древнего городища. Работают без единого гвоздя и пилы, точно по технологии предков из бронзового и железного веков.

Оборонительная стена защищала селение от набегов соседних племен, а со сторожевой башни можно было увидеть, откуда ждать опасности. Все детали древнего городища воссоздают с исторической достоверностью, используя лишь те материалы, при помощи которых строили наши предки. В городище представили три культуры, жившие на территории Беларуси две с половиной тысячи лет назад. У каждой – своя форма жилища и материалы. Древние «дома» строили из деревянного сруба, плетеной лозы, соломы и тростника.

Руслан Книга, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»: «Уникальны не только жилые постройки, но и экспозиционные помещения, которые будут созданы в данных жилищах. Каждый желающий сможет в интерактивной форме ознакомиться с бытом древнего человека, который жил не территории Беларуси две тысячи лет».

Городище – это первый этап уникального в Беларуси археологического музея под открытым небом. Всего в нем отразят семь временных периодов, самый поздний – V век нашей эры. В них учёные воссоздадут и быт древнего человека: как готовили, охотились, мастерили. Тем более что располагается музейный комплекс как раз на месте стоянок древнего человека (их учёные обнаружили более 20). Первых посетителей музей примет в этом году.