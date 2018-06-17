​Централизованное тестирование по математике ожидает сегодня абитуриентов

Вступительная кампания продолжается в Беларуси. Сегодня выпускники проходят одно из самых популярных испытаний – тест по математике.

Всего же абитуриенту разрешается написать ЦТ по четырём предметам. Чтобы кампания прошла максимально прозрачно, за ней на всех этапах следят более 160 сотрудников Комитета госконтроля. Испытания продлятся по 2 июля. Есть и резервные дни (для тех, кто не явится на экзамен по уважительной причине). Всего в этом году тесты сдают более 82 тысяч человек.