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Представитель Еврокомиссии: У Беларуси огромный потенциал для цифрового сектора
Еврокомиссия видит у Беларуси огромный потенциал для цифрового сектора. Об этом заявил директор департамента "Восточного партнерства" Лоуренс Мередит в интервью телеканалу ОНТ.
Этот чиновник курирует связи связи внутри "Восточного партнерства". 21-22 июня он прибудет в Минск вместе с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, который отвечает за политику добрососедства и расширения, и Марией Габриэл, курирующей в ЕС цифровую экономику. В Минске в эти дни пройдет неформальный министерский диалог "Восточного партнерства".
По словам Мередита, Беларусь играет важную роль в "Восточном партнерстве".
"Мы видим огромный потенциал в Беларуси для цифрового сектора. Беларусь предложила сделать эту сферу приоритетом "Восточного партнерства ". Мы с тех пор работаем намного больше в этом направлении. Хан и Габриел приезжают, чтобы обсудить данную тему", — пояснил чиновник.
Мередит отметил потепление в отношениях между Минском и Брюсселем. "Я хочу, чтобы европейцы приезжали в Беларусь. Самый важный шаг — это новая политика по визам. Это позволит и бизнесменам, и туристам бывать в Беларуси. У нас есть общая цель — улучшение отношений между Беларусью и ЕС. Я думаю, что очень скоро мы финализируем так называемое соглашение о приоритетах сотрудничества. Это будет первый договор, я надеюсь, что он поможет нам улучшить работу", — с оптимизмом констатировал он.
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Еврокомиссия видит у Беларуси огромный потенциал для цифрового сектора. Об этом заявил директор департамента "Восточного партнерства" Лоуренс Мередит в интервью...
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