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В Минске прошел первый Большой британский фестиваль

18.06.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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Тысячи поклонников трип-хопа, двигающиеся под музыку экс-вокалистки группы Kosheen, и белорусские красавицы в одежде с подиума Лондонской недели моды — 16 июня в Минске прошел первый Большой британский фестиваль.

В Минске прошел первый Большой британский фестиваль
Организаторы праздника, посольство Великобритании и Мингорисполком, задались целью показать в масштабах городского праздника сферы, в которых британцы традиционно GREAT: популярную музыку и традиционную кухню, престижное образование, достижения в бизнесе, классический театр и т.д. За сутки фестиваль, несмотря на по-английски пасмурную погоду, посетило порядка 50 тысяч человек.
В полдень волынщики в шотландских килтах вышли из дверей посольства Великобритании на Карла Маркса и промаршировали через центр города до площади Свободы. Одновременно с ними от площадки возле Дворца спорта отправилась колонна MINI. Минчан приветствовали из автомобилей участники и гости фестиваля, в том числе г-жа Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь. 



— Я хочу сказать огромное спасибо всем белорусам, кто пришел сегодня в Верхний город, чтобы танцевать, петь и играть независимо от погоды, как это делают настоящие британцы, — рассказывает г-жа Фионна Гибб. — Мы надеемся, что Большой британский фестиваль понравится минчанам, а мы в будущем повторим праздник нашей культуры и бизнеса в центре города. 



На праздник из Великобритании в Минск прибыли талантливые британские артисты, музыканты, дизайнеры. На главной сцене в Верхнем городе выступили барабанщики Melodians Steel Orchestra из Лондона и прозвучали хиты The Beatles, Oasis и The Clash в исполнении кавер-бэнда из Глазго, прошел модный показ бренда Longshaw Ward, участника недавней London Fashion Week. Хэдлайнером музыкальной программы стала певица Шан Эванс, экс-вокалистка “платиновой” группы Kosheen. 



Для певицы из Уэльса концерт в Верхнем городе стал первым большим шоу в Беларуси в качестве сольной исполнительницы. Во время исполнения “Catch” артистке подпевал весь центр Минска, а это одновременно несколько тысяч человек на площади Свободы.  
Специально к британскому празднику 17 столичных кафе и ресторанов открыли свои выездные фуд-боксы и весь день готовили традиционные английские блюда: фиш-энд-чипс, мясные пироги, ростбифы и клубнику со сливками. К празднику присоединились сразу несколько заведений Верхнего города, заказать блюда из английского меню здесь можно было, удобно расположившись на летней террасе.



Белорусы фотографировались с Кубком Уимблдона и играли в большой теннис на корте, копии 1:2 к самой знаменитой площадке в Лондоне. Впервые взять ракетку в руки можно было на бесплатных тренировках от спортивного центра Максима Мирного и Белорусской теннисной федерации. Поклонники футбола отстаивали честь любимых клубов в матчах FIFA на консолях XBox, технику “чипования” — удара в гольфе — любители игры осваивали на тренажерах от ProGolf. 
На арт-террасе шекспировскими вопросами в духе “Быть или не быть?” задавались артисты белорусских и британских театров. Свою версию классической комедии “Двенадцатая ночь” показал НАДТ им. Горького, а масштабную программу сразу из четырех спектаклей по пьесам Шекспира представили актеры из Лондона. 
До позднего вечера в центре Минска работал большой британский “автосалон” с новыми Jaguar, Bentley, Range Rover и MINI. Свои технические достижения представили компании Perkins Engines и JCB, мировые лидеры по производству машин и оборудования.
Каретный дворик на время фестиваля переименовали в Университетский, чтобы рассказать белорусам об особенностях образования в Великобритании. Здесь прошли пробные тесты по заданиям из IELTS, конкурсы по орфографии и пунктуации. Иллюстратор Бен Тэллон прямо празднике создал арт-объект, вдохновленный городом и его жителями, а дизайнеры Longshaw Ward провели мастер-класс по принтам на одежде. Завершился Большой британский фестиваль в 23:00 масштабной вечеринкой от лондонского бренда Ministry of Sound и его резидента DJ Blaise. 

Посольство Великобритании благодарит за помощь в проведении и организации Большого британского праздника британские бренды и организации Bombardier Beer, Ahmad Tea, Godel Technologies, MACE, Pernod Ricard, AECOM, Friends of Chernobyl Children, The Together Plan, Leaves of Hope, Chernobyl Children’s Trust, 5Cs и белорусских партнеров Mulberry Club, International House, Belarus Fashion Week, Сундучок Детских Книг, Лексис, МГЛУ, ФМО БГУ, Академию Управления при Президенте, Белорусский детский хоспис, РОО “Белорусская палата моды”.


 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи поклонников трип-хопа, двигающиеся под музыку экс-вокалистки группы Kosheen, и белорусские красавицы в одежде с подиума Лондонской недели моды — 16 июня в...
 
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