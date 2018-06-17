|
В Минске прошел первый Большой британский фестиваль
Тысячи поклонников трип-хопа, двигающиеся под музыку экс-вокалистки группы Kosheen, и белорусские красавицы в одежде с подиума Лондонской недели моды — 16 июня в Минске прошел первый Большой британский фестиваль.
Организаторы праздника, посольство Великобритании и Мингорисполком, задались целью показать в масштабах городского праздника сферы, в которых британцы традиционно GREAT: популярную музыку и традиционную кухню, престижное образование, достижения в бизнесе, классический театр и т.д. За сутки фестиваль, несмотря на по-английски пасмурную погоду, посетило порядка 50 тысяч человек.
В полдень волынщики в шотландских килтах вышли из дверей посольства Великобритании на Карла Маркса и промаршировали через центр города до площади Свободы. Одновременно с ними от площадки возле Дворца спорта отправилась колонна MINI. Минчан приветствовали из автомобилей участники и гости фестиваля, в том числе г-жа Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь.
— Я хочу сказать огромное спасибо всем белорусам, кто пришел сегодня в Верхний город, чтобы танцевать, петь и играть независимо от погоды, как это делают настоящие британцы, — рассказывает г-жа Фионна Гибб. — Мы надеемся, что Большой британский фестиваль понравится минчанам, а мы в будущем повторим праздник нашей культуры и бизнеса в центре города.
На праздник из Великобритании в Минск прибыли талантливые британские артисты, музыканты, дизайнеры. На главной сцене в Верхнем городе выступили барабанщики Melodians Steel Orchestra из Лондона и прозвучали хиты The Beatles, Oasis и The Clash в исполнении кавер-бэнда из Глазго, прошел модный показ бренда Longshaw Ward, участника недавней London Fashion Week. Хэдлайнером музыкальной программы стала певица Шан Эванс, экс-вокалистка “платиновой” группы Kosheen.
Для певицы из Уэльса концерт в Верхнем городе стал первым большим шоу в Беларуси в качестве сольной исполнительницы. Во время исполнения “Catch” артистке подпевал весь центр Минска, а это одновременно несколько тысяч человек на площади Свободы.
Специально к британскому празднику 17 столичных кафе и ресторанов открыли свои выездные фуд-боксы и весь день готовили традиционные английские блюда: фиш-энд-чипс, мясные пироги, ростбифы и клубнику со сливками. К празднику присоединились сразу несколько заведений Верхнего города, заказать блюда из английского меню здесь можно было, удобно расположившись на летней террасе.
Белорусы фотографировались с Кубком Уимблдона и играли в большой теннис на корте, копии 1:2 к самой знаменитой площадке в Лондоне. Впервые взять ракетку в руки можно было на бесплатных тренировках от спортивного центра Максима Мирного и Белорусской теннисной федерации. Поклонники футбола отстаивали честь любимых клубов в матчах FIFA на консолях XBox, технику “чипования” — удара в гольфе — любители игры осваивали на тренажерах от ProGolf.
На арт-террасе шекспировскими вопросами в духе “Быть или не быть?” задавались артисты белорусских и британских театров. Свою версию классической комедии “Двенадцатая ночь” показал НАДТ им. Горького, а масштабную программу сразу из четырех спектаклей по пьесам Шекспира представили актеры из Лондона.
До позднего вечера в центре Минска работал большой британский “автосалон” с новыми Jaguar, Bentley, Range Rover и MINI. Свои технические достижения представили компании Perkins Engines и JCB, мировые лидеры по производству машин и оборудования.
Каретный дворик на время фестиваля переименовали в Университетский, чтобы рассказать белорусам об особенностях образования в Великобритании. Здесь прошли пробные тесты по заданиям из IELTS, конкурсы по орфографии и пунктуации. Иллюстратор Бен Тэллон прямо празднике создал арт-объект, вдохновленный городом и его жителями, а дизайнеры Longshaw Ward провели мастер-класс по принтам на одежде. Завершился Большой британский фестиваль в 23:00 масштабной вечеринкой от лондонского бренда Ministry of Sound и его резидента DJ Blaise.
Посольство Великобритании благодарит за помощь в проведении и организации Большого британского праздника британские бренды и организации Bombardier Beer, Ahmad Tea, Godel Technologies, MACE, Pernod Ricard, AECOM, Friends of Chernobyl Children, The Together Plan, Leaves of Hope, Chernobyl Children’s Trust, 5Cs и белорусских партнеров Mulberry Club, International House, Belarus Fashion Week, Сундучок Детских Книг, Лексис, МГЛУ, ФМО БГУ, Академию Управления при Президенте, Белорусский детский хоспис, РОО “Белорусская палата моды”.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи поклонников трип-хопа, двигающиеся под музыку экс-вокалистки группы Kosheen, и белорусские красавицы в одежде с подиума Лондонской недели моды — 16 июня в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)