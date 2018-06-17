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Милиционерам вернули льготы на отдых

18.06.2018 09:05 — Разное | Партизан  
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Теперь они снова могут без очереди взять путевку в ведомственный санаторий «Белая Русь».

Милиционерам вернули льготы на отдых
Дело в том, что в 2007 году по указу А.Лукашенко право распределять путевки в «Белую Русь» отдали республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

«Правоохранители были поставлены в общую очередь без сохранения существующей ранее системы скидок, -- рассказал милицейской газете начальник управления медицинского управления Департамента финансов и тыла МВД Сергей Табунов. – Специалисты нашего управления, разработав ряд нормативных правовых документов, вернули МВД прежние возможности по обеспечению своих сотрудников путевками. Сегодня более 30 процентов отдыхающих в здравнице – ветераны и действующие сотрудники милицейского ведомства, Следственного комитета, а также члены их семей».

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб почти каждый год сам ездит отдыхать в милицейский санаторий на Нарочь.

«Уже несколько лет я езжу в этот санаторий, и беру путевку по правилам, установленным указом президента, -- рассказывает Мечислав Гриб. -- Неработающие пенсионеры имеют право получить путевку в «Белую Русь», и оплачивают не полную стоимость, а лишь часть -- в зависимости от суммы получаемой пенсии. Кто 30 процентов платит, кто 40, кто 60. Нужно предоставить справку из пенсионного отдела за год, ее проверяют и потом называют сумму, которую тебе необходимо отдать за поездку в этот санаторий.

А работающим пенсионерам нужно платить за путевку. 

В санатории «Белая Русь» традиционно отдыхает много россиян. Но не сотрудников российской полиции, а простых граждан. Для них путевка стоит значительно дороже, чем для белорусов. А оставшиеся места уже распределяют для белорусов. Но я не слышал жалоб, чтобы в «Белую Русь» совсем уж невозможно было купить путевку. Очереди, знаю, есть, но все возможно.

Что касается действующих сотрудников органов внутренних дел, то для них действуют другие нормы. У них есть скидка, -- если не ошибаюсь, 25 или 50 процентов. 

Инвалиды первой и второй группы раз в два года путевку в санаторий получают бесплатно.

В прошлом году я отдыхал на Нарочи в августе и детей было очень много. Однако руководство санатория, видимо, не до конца продумало этот вопрос, потому что в санатории нет воспитателей (или аниматоров, как сейчас модно говорить). Для них просто не выделили ставку. И родителям, конечно, тяжеловато. На процедуры ходить надо, а ребенка оставить не с кем. Без присмотра ведь не бросишь! И для многих это была проблема. Может быть, в этом году что-то поменялось – пока точно не знаю».

Кстати, не секрет, что у Игоря Шуневича – маленька чка. И с его приходом на должность министра в поликлинике МВД открыли… педиатрическое отделение. Появилось бы это отделение там, если бы у Шуневича не было ребенка? 

Может, если Шуневич с семьей соберется отдохнуть в «Белой Руси», то и аниматоры там найдутся?

Между прочим, сейчас на сайте санатория нет ни слова о том, какой досуг организован там для детей. Три года назад на сайте санатория было лишь объявление для родителей, отдыхающих с детьми, о том, чтобы перед поездкой в санаторий не забыли взять справку об отсутствии контактов с инфекционными больными… 



 
 
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