Власти Самарской области подарили сербскому футболисту автомобиль

«Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что приз будет вручен футболисту, который забьет первый гол на "Самара-Арене" в матче чемпионата мира. Этот гол забил футболист [Александр] Коларов, мы вручили ему приз (...). Он был очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением», — сказал Азаров.





Сербы обыграли костариканцев со счетом 1:0 во время игры, которая прошла в Самаре в воскресенье, 17 июня. Единственный гол со штрафного удара забил Коларов.