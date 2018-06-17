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Власти Самарской области подарили сербскому футболисту автомобиль

18.06.2018 08:42 — Разное | Партизан  
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Капитану сборной Сербии по футболу Александру Коларову подарили полноприводный внедорожник Lada 4х4. Соответствующий сертификат ему вручил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, передает ТАСС.

«Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что приз будет вручен футболисту, который забьет первый гол на "Самара-Арене" в матче чемпионата мира. Этот гол забил футболист [Александр] Коларов, мы вручили ему приз (...). Он был очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением», — сказал Азаров.

Сербы обыграли костариканцев со счетом 1:0 во время игры, которая прошла в Самаре в воскресенье, 17 июня. Единственный гол со штрафного удара забил Коларов.
 
 
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Капитану сборной Сербии по футболу Александру Коларову подарили полноприводный внедорожник Lada 4х4. Соответствующий сертификат ему вручил временно исполняющий...
 
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