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Отпраздновали победу: в Мексике зарегистрировали землетрясение от прыжков болельщиков
Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в столице страны во время матча национальной сборной с командой Германии на чемпионате мира по футболу.
По данным организации, подземные толчки были зарегистрированы по крайней мере в двух местах Мехико через семь секунд после того, как на 35-й минуте встречи сборная Мексики забила гол немцам. Вероятной причиной землетрясения стали прыжки болельщиков, праздновавших забитый мяч,
Вечером 17 июня сборная Мексики обыграла команду Германии в стартовом матче группы F на ЧМ-2018 со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано, который был признан лучшим игроком матча. Германия является действующим чемпионом мира по футболу.
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Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в столице страны во время матча национальной сборной с...
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