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«Если вы думаете, что убивают только тех, кто открыл рот, а вы промолчите и останетесь живы — будет, как в Куропатах»

18.06.2018 08:34 — Разное | Партизан  
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Писательница Евгения Пастернак высказалась о том, каким местом должны стать для белорусов Куропаты. Она признается, что очень долго не могла подобрать слова.


Фото Сергея Сацюка 

«Понятно, что тема сталинских репрессий очень болезненна и трогать ее страшно. А сейчас еще и холиварна, — написала Евгения Пастернак в Фейсбуке.

Но лично мне очень помогла поездка в Воркуту. Там постоянно рассказывают о лагерях. Они называют цифры, от которых сбивается дыхание.

Но истерики нет.

Есть констатация факта.

И еще фантастическое уважение к людям, которые это пережили.

Мы, живущие в следующем веке, не можем отмотать назад и все исправить.

Но мы можем помнить.

Мы должны помнить просто потому, что, если забыть, замять — это вернется.

Доносы, клевета, и самое ужасное, то, что до сих пор парализует нормальную жизнь страны, — страх.

Страх открыть рот, потому что уволят, потому что убьют. Потому что кляузе поверят, а фактам — нет. Потому что ты никто, ты пешка, потому что незаменимых нет, потому что жизнь человека ничего не стоит. И это нам всем еще расхлебывать и расхлебывать.

Знаете, Хатынь тоже не единственная деревня, которую сожгли в Беларуси. Но мы приезжаем туда почтить память всех погибших во время ВОВ.

А Куропаты должно стать местом, где можно будут почтить память всех погибших во время советской власти.


И местом, проезжая мимо которого, мы будем думать, что если молчать — будет вот так.

Если бояться — будет вот так.

Если врать — будет вот так.

Большая яма, огороженная крестами, и там люди, чьих имен мы не помним.

И если вы думаете, что убивают только тех, кто открыл рот, а вы промолчите и останетесь живы — будет вот так очень скоро».


 
 
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Писательница Евгения Пастернак высказалась о том, каким местом должны стать для белорусов Куропаты. Она признается, что очень долго не могла подобрать слова.
 
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