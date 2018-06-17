«Если вы думаете, что убивают только тех, кто открыл рот, а вы промолчите и останетесь живы — будет, как в Куропатах»





Фото Сергея Сацюка





Фейсбуке. «Понятно, что тема сталинских репрессий очень болезненна и трогать ее страшно. А сейчас еще и холиварна, — написала Евгения Пастернак в





Но лично мне очень помогла поездка в Воркуту. Там постоянно рассказывают о лагерях. Они называют цифры, от которых сбивается дыхание.





Но истерики нет.





Есть констатация факта.





И еще фантастическое уважение к людям, которые это пережили.





Мы, живущие в следующем веке, не можем отмотать назад и все исправить.





Но мы можем помнить.





Мы должны помнить просто потому, что, если забыть, замять — это вернется.





Доносы, клевета, и самое ужасное, то, что до сих пор парализует нормальную жизнь страны, — страх.





Страх открыть рот, потому что уволят, потому что убьют. Потому что кляузе поверят, а фактам — нет. Потому что ты никто, ты пешка, потому что незаменимых нет, потому что жизнь человека ничего не стоит. И это нам всем еще расхлебывать и расхлебывать.





Знаете, Хатынь тоже не единственная деревня, которую сожгли в Беларуси. Но мы приезжаем туда почтить память всех погибших во время ВОВ.





А Куропаты должно стать местом, где можно будут почтить память всех погибших во время советской власти.









И местом, проезжая мимо которого, мы будем думать, что если молчать — будет вот так.





Если бояться — будет вот так.





Если врать — будет вот так.





Большая яма, огороженная крестами, и там люди, чьих имен мы не помним.





И если вы думаете, что убивают только тех, кто открыл рот, а вы промолчите и останетесь живы — будет вот так очень скоро».



