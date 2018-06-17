С начала года — 19 случаев зацепинга. Опасное развлечение подростков набирает обороты

По республике в 2017 году было зарегистрировано 203 факта, за 5 месяцев 2018 – 81.





— Благодаря интернету это движение приобрело невиданные масштабы. Зацеперы катаются на поездах, снимают видео и выкладывают их в сеть. К сожалению, почти некто из них не осознает, насколько трагичными могут быть последствия таких шалостей, — отметил Николай Кротов.





Несколько месяцев назад работники железной дороги задержали троих школьников, которые катались на железнодорожном составе в Минском районе. К счастью, в этот раз обошлось без травм. Одно из последних серьезных ЧП с участием зацеперов произошло в Колодищах 23 апреля. Тогда 19-летний парень упал под товарный поезд и оказался в больнице с двойным перелом ног. В марте в Пуховичском районе 17-летний подросток залез на вагон железнодорожного состава и получил удар током.





Сотрудники транспортной прокуратуры напоминают, что за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта предусмотрена административная ответственность по ст. 18.4 КоАП Беларуси и штраф до 3 базовых величин.