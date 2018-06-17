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С начала года — 19 случаев зацепинга. Опасное развлечение подростков набирает обороты

18.06.2018 08:19 — Разное | Партизан  
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В центральном регионе увеличилось количество зацеперов, сообщил МЛЫН.BY Минский транспортный прокурор Николай Кротов. Если в прошлом году в области было зафиксировано 14 случаев, когда молодые люди катались на крышах или подножках поездов, за пять месяцев нынешнего их уже 19, причем 5 до сих пор не раскрыты.

По республике в 2017 году было зарегистрировано 203 факта, за 5 месяцев 2018 – 81.

— Благодаря интернету это движение приобрело невиданные масштабы. Зацеперы катаются на поездах, снимают видео и выкладывают их в сеть. К сожалению, почти некто из них не осознает, насколько трагичными могут быть последствия таких шалостей, — отметил Николай Кротов.

Несколько месяцев назад работники железной дороги задержали троих школьников, которые катались на железнодорожном составе в Минском районе. К счастью, в этот раз обошлось без травм. Одно из последних серьезных ЧП с участием зацеперов произошло в Колодищах 23 апреля. Тогда 19-летний парень упал под товарный поезд и оказался в больнице с двойным перелом ног. В марте в Пуховичском районе 17-летний подросток залез на вагон железнодорожного состава и получил удар током.

Сотрудники транспортной прокуратуры напоминают, что за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта предусмотрена административная ответственность по ст. 18.4 КоАП Беларуси и штраф до 3 базовых величин.
 
 
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В центральном регионе увеличилось количество зацеперов, сообщил МЛЫН.BY Минский транспортный прокурор Николай Кротов. Если в прошлом году в области было...
 
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