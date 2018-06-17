В Прогнозе-2019 запланирован рост доходов белорусов на 3,4%. Инфляия больше

По словам Владимира Зиновского, одна из главных задач на следующий год – увеличение численности занятых в экономике. Эта задача будет решаться «системной работой по содействию занятости», созданием новых предприятий.





Другим приоритетом Министр экономики назвал рост доходов населения.





«В 2019 году прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов на уровне 103,4 процента. Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда», – отметил Владимир Зиновский.





Концепция Прогноза-2019 была несколько раз рассмотрена межведомственной рабочей группой под руководством Первого заместителя Премьер-министра Василия Матюшевского.





По целевому сценарию Министерство экономики прогнозирует рост ВВП в 2019 году на уровне 104,1 процента, что выше среднемировых темпов, которые предположительно составят 103,9 процента.





«Прирост ВВП в следующем году, как ожидается, будет обеспечен на 1,7 процентного пункта за счет внешнего спроса и на 2,4 процентных пункта – за счет внутреннего. Это одна из особенностей Прогноза-2019. Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС», – пояснил Владимир Зиновский.



