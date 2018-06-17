Суперкрюк ради мундиаля. Как два россиянина в Союзном государстве заблудились…









Недавеча у автора, совершающего променад по Бресту, произошла удивительная встреча. Нет, не Месси попался ему навстречу, но двое мужчин откровенно славянской внешности, один средних лет, другой помоложе, но похожие. Они, неуверенно озираясь, двигались по улице Орджоникидзе. Наверное, усмотрев во мне родственную душу, спросили, где тут неподалеку можно найти злачные места. До Советской было рукой подать, туда я их препроводил. В знак признательности мужчины предложили преломить с ними хлеб и убедительно грозились, что обидятся, если откажусь. Отказываться не стал и был вознагражден не только хлебом, но и удивительной историей.





Итак, индивидуальный предприниматель средней руки Николай Иванович и его сын и партнер Сергей живут и трудятся в далеком дальневосточном городе Хабаровске. Оба заядлые футбольные болельщики и такой праздник души, как ЧМ по футболу, впервые проводимый в России, пропустить не могли. Они заказали и выкупили именные билеты на игры своей сборной по 70 долларов, накопили денег на проживание в Москве. И собрались лететь. Следует заметить, что в некоторых российских авиакомпаниях для приманки пассажиров существует такая ценовая фишка - билеты на более дальние рейсы могут стоить дешевле, чем рейсы средней протяженности. Родственники прикинули, что рейс Хабаровск - Минск где-то на 20 долларов дешевле, чем рейс Хабаровск - Москва. Вот Николай Иванович и Сергей решили взять билеты на рейс Хабаровск - Минск, а когда самолет сядет в российской столице на дозаправку, как-нибудь салон покинут. Самолет благополучно поднялся в воздух и уверенно взял курс на запад, но в Москву отец и сын не попали. Что тому виной - быстрая смена часовых поясов или горячительные напитки, которые в самолетах теперь не возбраняются, - но посадку в Москве Николай Иванович и Сергей банально проспали. Вышли на свежий воздух в аэропорту «Минск».





Былого доверия к птице железной у них уже не было, да и авиабилеты в Беларуси стоили так же сердито, как на родине. Запас времени до начала чемпионата более чем солидный, вот и решили Николай Иванович и Серега возвращаться в Москву поездом: всего ночь в пути - и вот она, белокаменная! Как известно, лучший поезд - тот, что прибывает на станцию назначения утром. Такие по станции «Минск-Пассажирский» проходят неоднократно. В ожидании нужного поезда хабаровчане посетили некоторые заведения. Там им пришла в голову замечательная идея: раз уж лоханулись с самолетом, может быть, в поезде удастся выгадать копейку-другую. Каким образом? Не брать билеты в кассе, а сунуть на лапу проводнику долларов десять. Следует сказать, у мужиков все получилось. Но ирония судьбы заключалась в том, что по жизни они редко ездили в поездах дальнего следования, поэтому, наверное, логическая цепь железнодорожного расписания не была ими глубоко изучена - то есть, второй город в названии рейса это место назначения, поезд идет именно туда, а не обратно. Плюс пары водки «Бульбаш», плюс засиделись в кафе почти до конца посадки. На уламывание проводницы ушло какое-то время. Короче, сели на поезд Москва - Брест и опять же благополучно отправились.





Поезд шел бодро, как показалось дремлющим родственникам, даже с опережением. Однако, выйдя на перрон, Николай Иванович и Серега увидели, что утро красит нежным светом не стены древнего Кремля и даже не салатовые стены Белорусского вокзала Москвы. Хотя грандиозное здание вокзала неизвестного города немного напоминало стиль московских сталинских высоток. Вопреки принципам реальных пацанов, хабаровчане подошли к человеку в форме с надписью «мiлiцыя» и, заранее страшась его ответа, спросили: где мы? Страж порядка сначала проверил документы несколько помятых граждан, затем радушно сказал: добро пожаловать в Брест!





Когда я прощался с новыми знакомыми, они взяли на двоих 750. Поэтому постарался вбить в эти крепкие головы, что на Брестском вокзале им запрещено под любым предлогом заходить на Варшавскую сторону. Да, записал адрес электронной почты: интересно будет после узнать, попали они, в конце концов, на чемпионат мира или нет.











