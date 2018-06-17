Опубликовано обращение экс-президента Йемена Салеха перед гибелью

В видеообращении, которое Салех посвятил "народу Йемена", он говорит о своем отношении к захватившему столицу государства движению "Ансар Алла" (хуситы, шиитская группировка). На протяжении всей его пятнадцатиминутной речи слышны громкие выстрелы из автоматического оружия. Бывший глава государства говорит, что "в настоящий момент бой идет в ста пятидесяти метрах от его дома".





"Они обстреливают районы и дома, в которых живет руководство партии Конгресс (партия Всеобщий народный конгресс (ВНК), лидером которой был Али Абдалла Салех), и моих родственников, чтобы избавиться от них", — говорит в своем обращении бывший глава страны.





Салех обвиняет мятежное движение в намерении "избавиться от республиканского строя" и планах хуситов "создания в Йемене теократического государства". Также экс-президент говорит о провале "Ансар Алла" в управлении экономикой страны.





"Я призываю к народному восстанию и всеобщей забастовке для того, чтобы сохранить республиканский строй, свободы и демократию", — говорит Салех.





Также он обращается к коалиции арабских стран, ведущих военную кампанию в Йемене, с призывом "прекратить агрессию и начать диалог".





В завершении видеообращения Салех говорит о своей позиции на протяжении десятков лет, которые он находился во власти, в отношении других арабских стран, упоминая о том, что он "всегда был защитником их интересов, в особенности интересов палестинского народа".





Последним, что сказал арабский лидер, были слова "приветствую тебя народ Йемена, и прощайте".





РИА Новости в окружении экс-президента Йемена, Али Абдалла Салех был убит во дворе своего дома спустя шесть часов после записи видеообращения 4 декабря 2017 года. По словам источникав окружении экс-президента Йемена, Али Абдалла Салех был убит во дворе своего дома спустя шесть часов после записи видеообращения 4 декабря 2017 года.





Убийство Салеха стало результатом конфликта с недавними союзниками по противостоянию с международно признанным правительством Йемена — повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла". Тогда же в перестрелке погиб генеральный секретарь ВНК Ариф аз-Зука.





В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.