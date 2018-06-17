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«Мемориал» назвал цифру политзаключенных в России по состоянию на начало ЧМ по футболу

18.06.2018 08:00 — Разное | Партизан  
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Накануне Чемпионата мира по футболу в России правозащитный центр «Мемориал» публикует списки политзаключенных, в котором на сегодня 158 политических заключенных.

В России стартует Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Болельщики со всего мира съезжаются в Россию, чтобы насладиться игрой любимых команд. Но пока они заполняют трибуны стадионов, в российских тюрьмах остаются сотни политзаключенных. Это не только те, к чьим судьбам уже приковано внимание мировой общественности, как, например, украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший в голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, или известный чеченский правозащитник, глава грозненского представительства Правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, но и многие другие несправедливо осужденные, о ком рассказать миру не менее важно.

В списках имена 158 человек: 50 из них включены в общий список политзаключенных, 108 — в список лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, сообщает spring96.org



Эти списки заведомо неполны: здесь перечислены только те люди, по делам которых нам удалось собрать и проанализировать достаточно материалов, чтобы сделать вывод о политически мотивированном и незаконном характере их уголовного преследования.

За три месяца, прошедших с 1 марта — момента публикации предыдущих списков, число политзаключенных выросло на 15 человек.

Общий список политзаключенных вырос с 46 до 50 человек. На свободе наконец оказались фигурант «дела 26 марта» Дмитрий Борисов, ставропольский жилищный активист Иван Барыляк и московский гражданский активист Марк Гальперин. Однако за то же время список пополнился именами граждан Украины Александра Шумкова и Николая Дадеу, обвиненных в членстве в запрещенном в России «Правом Секторе», политтехнолога Петра Милосердова, коломенского активиста Валентина Соколова, приморского активиста Дмитрия Третьякова, а также Романа Марьяна и Вячеслава Шатровского, обвиняемых по делам о событиях 5 ноября 2017 года.

Список преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью вырос с 97 до 108 человек. Подавляющее большинство из тех, чьи фамилии попали в этот список, обвиняются в участии в организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», безо всяких оснований объявленной в России террористической, — это осужденные по двум делам в Москве и Башкортостане Айдар Айдарбеков, Радик Имангулов, Сухроб Иронов, Мирзобаховаддин Курбонов, Наиль Миниахметов, Акмалчон Нумончонов, Максим Пуйгин, Наимджон Ходжаев, Альберт Шафиев; и обвиняемый по подобному делу крыскотатарский активист Нариман Мемедеминов. В этот список попал один свидетель Иеговы — арестованный в апреле 2018 года уфимец Анатолий Вилиткевич. Однако общее количество свидетелей Иеговы, взятых под стражу, уже составляет 17 человек.


 
 
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Накануне Чемпионата мира по футболу в России правозащитный центр «Мемориал» публикует списки политзаключенных, в котором на сегодня 158 политических заключенных.
 
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