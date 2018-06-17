КГБ провел небывалые массовые задержания чиновников Минздрава

Напомним, что немногим более недели назад КГБ задержал директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (ЦЭИЗ) Минздрава Александра Столярова. Это стало началом крупномасштабной операции против коррумпированных чиновников, которые на протяжении последних десяти лет в буквальном смысле высасывали все соки из системы здравоохранения страны. Речь идет о поставках в белорусские медучреждения оборудования не только по завышенным ценам, но и по явно мошенническим схемам, без соответствующих сертификатов либо с сертификатами, выданными ЦЭИЗ в рамках коррупционного сговора.





Сам ЦЭИЗ в данной схеме, являлся более инструментом, чем центральным звеном всей схемы, на верхушке которой стоят очень и очень влиятельные в Беларуси люди. Поэтому задержание Александра Столярова стало своего рода плацдармом для крупного наступления даже не на преступную группу, а целую организацию, масштабы которой пока сложно себе вообразить.





Как удалось выяснить "Ежедневнику" всю прошедшую неделю в КГБ активно свозились для допросов люди, так или иначе причастные к проведению тендеров по закупке медицинского оборудования, его поставкам или сертификации. Кто-то после допроса возвращался домой, а кто-то отправлялся прямиком в Следственный изолятор КГБ. По предварительным данным, пока не подтвержденным официально, задержаны не менее 10 человек.





Сам Минздрав по этому поводу хранит гробовое молчание и не отвечает ни на какие вопросы. КГБ тоже не говорит, так как участь отдельных высокопоставленных фигур еще должен решить президент. Однако "Ежедневнику" удалось выяснить некоторые подробности скандала.





Больше всего человек было задержано в УП "Белмедтехника" Минздрава, через которое проходит основная масса всех тендеров по закупке медицинского оборудования. Исключение составляет лишь то оборудование, которое закупалось в рамках тендеров различными строительными организациями (большей частью УКСами) в ходе строительства новых больниц или модернизации старых). Однако и здесь ключевую роль опять же играла "Белмедтехника", которая тем или иными способом корректировала закупки. Но среди строителей пока никто не задержан, так как они сразу же согласились на сотрудничество со следствием, не желая расплачиваться за чужие грехи.





По данным "Ежедневника", пока КГБ задержал пять человек в УП "Белмедтехника": двух руководителей и трех начальников отделов, причастных к закупке оборудования. В том числе задержан и человек, которого в "Белмедтехнике" называли "серым кардиналом". Он пересидел не менее пяти директоров и именно ч з него решались все вопросы по закупке оборудования.





Задержан также еще один человек в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". Он занимает должность начальника управления.





В сфере разработки оказалась и еще одна "коммерческая" структура Минздрава, которая числится производителем медоборудования и которая активно участвовала в поставках в белорусские медучреждения. Фокус заключался в том, что многое оборудование на самом деле не производилось там, а покупалась у зарубежных, порой не сертифицированных производителей и выдавалось за белорусское. При этом цены на такое "белорусское" оборудование были серьезно завышены за счет того, что компании-конкуренты отсеивались при помощи нехитрой схемы еще до проведения тендера. Интересно, что эту структуру возглавляет родной брат одного очень влиятельного силовика генеральского чина, который пользуется, вернее пользовался, высоким доверием президента и не раз получал с его рук правительственные награды. По данным КГБ, именно он обеспечивал "крышу" коррупционерам и не раз пресекал попытки начать расследование по вопиющим фактам, которые сообщались в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. По одним сведениям, генерал уже задержан. По другим, задержан лишь его брат, а судьбу генерала еще решает президент.





В поле зрения КГБ оказался и один из заместителей министра здравоохранения, который, по оперативным данным, стоит вверху всей "пищевой" цепочки. Его партнерами по "бизнесу" выступали два бывших сотрудника спецслужб, которые, уйдя со службы, организовали коррупционный медицинский бизнес.





Среди задержанных фигурируют и представители трех крупнейших мировых корпораций, известных каждому человеку. Правда, пока непонятно, то ли речь идет о руководителях представительств, то ли о коммерческих компаниях, уполномоченных действовать на территории Беларуси от лица этих корпораций.





Минздрав сейчас находится в шоке, как и весь рынок поставки медицинской техники в Беларусь. Эксперты называют как минимум еще десять человек как среди чиновников, так и среди бизнесменов, которые, судя по направлению оперативной разработки КГБ, должны быть в ближайшее время задержаны. Но это уже будут не ключевые фигуры, а лишь участники масштабных махинаций с поставками медицинского оборудования. О всех этих махинациях "Ежедневник" писал в серии журналистских расследований о коррупции в Минздраве. Но, судя по количеству задержанных и по тому, сколько человек уже так или иначе привлекались КГБ, в ближайшие дни должна быть озвучена и официальная информация по делу.