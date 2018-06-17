В Нидерландах микроавтобус врезался в пешеходов во время фестиваля, водитель скрылся

Микроавтобус врезался в понедельник в толпу пешеходов на фестивале Pinkpop в Нидерландах, в результате чего один человек погиб, три пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.



Видео: nos.nl

Сообщается, что водитель белого транспортного средства скрылся, ведутся его поиски. На место происшествия направлен медицинский вертолет.

Pinkpop — ежегодный фестиваль рок-музыки, проводимый в городе Ланграафе на юго-востоке Нидерландов.