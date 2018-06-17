ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для российской фигуристки изготовили специальные коньки с лезвиями из 24-каратного розового золота

18.06.2018 10:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для двукратной чемпионки мира и вице-чемпионки Олимпиады-2018 российской фигуристки Евгении Медведевой изготовили специальные коньки с лезвиями из 24-каратного розового золота.


Евгения Медведева. Фото: Reuters

— Впервые в мире! Коньки из настоящего 24-каратного розового золота. Специальная элитная версия для Евгении Медведевой. Большие требования, большой вызов. Но John Wilson приняли этот вызов и сделали все, чтобы это было воплощено в жизнь, — написал в Инстаграме бывший узбекистанский фигурист Миша Ге.

Накануне Евгения Медведева прибыла в Канаду для работы с тренером Брайаном Орсером.

— Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева, — написал американский фигурист Джейсон Браун.

По окончании сезона Медведева, завоевавшая на Олимпиаде в Пхенчхане два серебра, объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Евгении Медведевой изготовили специальные коньки с лезвиями из 24-каратного розового золота.
 
Новости дня
Новости разные
 
23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика