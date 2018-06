Для российской фигуристки изготовили специальные коньки с лезвиями из 24-каратного розового золота

Для двукратной чемпионки мира и вице-чемпионки Олимпиады-2018 российской фигуристки Евгении Медведевой изготовили специальные коньки с лезвиями из 24-каратного розового золота.

— Впервые в мире! Коньки из настоящего 24-каратного розового золота. Специальная элитная версия для Евгении Медведевой. Большие требования, большой вызов. Но John Wilson приняли этот вызов и сделали все, чтобы это было воплощено в жизнь, — написал в Инстаграме бывший узбекистанский фигурист Миша Ге.

Накануне Евгения Медведева прибыла в Канаду для работы с тренером Брайаном Орсером.

— Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева, — написал американский фигурист Джейсон Браун.