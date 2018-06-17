"Некоторую косметику нельзя покупать ни при каких обстоятельствах!". Что за "отрава" у нас в косметичке?

Какую косметику лучше оставить в магазине и почему небезопасные вещества до сих пор продолжают добавлять в наши кремы и губные помады, выясняем с биохимиком, специалистом центра экологических решений Дарьей Чумаковой.





Дарья Чумакова консультирует людей по тому, как выбирать товары с минимальным количеством токсинов. Благодаря Дарье несколько лет назад в байнете появилась даже целая база химических веществ : через сайт можно узнать, какие потенциально опасные вещества могут быть в детских игрушках, посуде, упаковке и других товарах. Одна из наиболее востребованных групп товаров, на которую специалист рекомендует обратить внимание, — это косметические средства для семьи.

— Конечно, идеально, если вы пользуетесь натуральной косметикой, которая сделана вручную, по понятному рецепту и с учетом особенностей вашей кожи и волос. Однако так жить мало у кого получается, — рассказывает Дарья. — Да и с растительной косметикой стоит помнить про некоторые нюансы. Например, на нее также может быть аллергия, она обычно недолго хранится и требует специальных условий — темного места, холодильника.

Из-за дефицита времени, средств или попросту из-за мимолетного желания мы бросаем в корзину первое, что попадает под руку в магазине или, например, то, чем привыкли пользоваться. Но и это не лучшая стратегия.

— Потеряться в обилии косметики можно в два счета. Однако при выборе любой косметики, ухаживающей или декоративной, для себя, ребенка, подростка, мужчины — для кого угодно, важно помнить базовое правило: обязательно читаем состав, — советует специалист. — Не доверяйте обещаниям и заверениям производителя на лицевой стороне упаковки, самостоятельно перепроверяйте состав на наличие не только потенциально опасных химических веществ, но и на наличие полезных. Производители нередко идут на хитрости и выносят на видное место то, что им выгодно, а самое важное обычно как раз указано мелким шрифтом.





Косметика для младенцев и детей

Не стоит думать, что дети — это маленькие взрослые. По сравнению со взрослым человеком ребенок подвергается куда более сильному воздействию загрязняющих веществ в воздухе, воде, пище и косметических средствах. Детские системы органов хуже умеют защищаться от химических атак, поэтому даже небольшая концентрация токсиканта может привести к заболеваниям. Многие химические вещества имеют свойство накапливаться в организме и «выстреливать» недугом спустя годы.

— Именно поэтому, чтобы обеспечить ребенку здоровое детство, постарайтесь оградить малыша от косметики или хотя бы использовать ее реже, не верьте рекламе, — рекомендует Дарья.

Так, например, нежелательные компоненты в детских влажных салфетках — это бронопол, DMDM-гидантоин и ароматизаторы, в креме для подгузников — ароматизаторы, BHA, борная кислота.

Специалист рекомендует не чистить зубы ребенку зубной пастой лет до двух, а после обращать внимание на то, что паста не должна содержать фторид (по крайней мере до того момента, пока ребенок не научится самостоятельно полоскать рот и сплевывать). Важно, чтобы ребенок не глотал зубную пасту.

По возможности откажитесь от детской присыпки. Она обычно содержит тальк, который вызывает рак легких и, по некоторым данным, влияет на репродуктивную систему. Некоторые исследователи убеждены: тальк для ребенка также вреден, как пассивное курение и выхлопные газы автомобилей. В качестве успокаивающей кожу альтернативы можно использовать кукурузный крахмал.

— Покрыв малыша с ушей до пяточек солнцезащитным кремом, родители уверены: он под защитой. Ребенку до полугода я не рекомендую наносить такие средства вообще, как и оставлять детей под солнцем в принципе. С детьми постарше идеальной защитой будет правильная одежда — просторная, легкая и хлопковая, покрывающая все тело, плюс панамка. И, конечно, нахождение в тени, — советует Дарья Чумакова. — Если все же необходим солнцезащитный крем, выбирайте на основе физических фильтров — это оксид цинка, диоксид титана.

Специалист обращает внимание еще на одну проблему: в магазинах рядом с игрушками нередко лежат наборы детской декоративной косметики. И подвох такой декоративной косметики в том, что она может считаться и не косметикой, и не игрушкой, а значит, не подпадает под строгие техрегламенты и стандарты, контролирующие качество детских товаров. Несколько лет назад такие игровые наборы отправляли на экспертизу — там нашли даже тяжелые металлы.

Косметика для подростков

Проблема подросткового возраста в многообразии средств: тинейджеры, особенно девочки, используют очень много разной косметики — от стандартных гелей для душа до косметики для глаз, новомодных гелей-фиксаторов для волос.

— В одном из зарубежных исследований говорится, что 16 потенциально токсичных химических веществ (среди них — фталаты, триклозан, парабены) были обнаружены в образцах крови и мочи 20 девочек-подростков. Исследования связывают эти химические вещества с потенциальным вредным воздействием на здоровье: от гормональных нарушений до онкологических заболеваний, — отмечает Дарья Чумакова. — Проблема в том, что подростки особенно чувствительны к разрушающим гормоны химикатам. И именно на период полового созревания и гормональной перестройки приходятся основные косметические эксперименты…

По данным того же исследования, выяснилось, что девочки-подростки используют примерно на 40 процентов больше косметики, чем взрослые женщины — аж 17 разных средств ежедневно!





Наилучший совет — ограничить количество используемой косметики, в особенности декоративной, или заменить ее более безопасной, на минеральной основе. Потому что, к примеру, в лаках для ногтей часто можно встретить формальдегид, толуол, дибутилфталат. В губных помадах и некоторой другой «декоративке» — соединения витамина А (ретинилпальмитат, ретинилацетат, ретинол).

Витамин А является важным питательным веществом, но он не слишком безопасен для использования на коже в дневное время. При нанесении на кожу, которая подвергается воздействию солнечных лучей, эти соединения могут повысить ее чувствительность. Кроме того, солнечный свет разрушает витамин А, который распадается на токсичные свободные радикалы, провоцирующие опухоли.

В косметике по уходу, в частности, в средствах от акне, точно не должно быть триклозана, парабенов, различных полимеров (например, ПЭГ, полиэтилена). Полимеры, к слову, часто добавляют для придания средству скрабирующих свойств как более дешевый компонент в сравнении с косточками абрикоса, малины, бамбуковой пудрой и другими натуральными компонентами.

Косметика для женщин

Среднестатистическая женщина ежедневно использует 12 продуктов, содержащих 168 различных ингредиентов. Многие косметические компоненты предназначены для проникновения во внутренние слои кожи, и они делают это.

— Всегда следите, чтобы в состав косметики, кроме выше названных, никогда не входили парабены, этаноламины, циклометикон, вазелин, парафин, минеральное масло, бензофенол, дигидроксибензофенол, триклозан, разные виды фталатов, — рекомендует Дарья Чумакова.

Сведите к минимуму использование тёмных красок для волос, многие из них могут содержат каменноугольные смолы, в том числе аминофенол, диаминбензол, фенилендиамин, которые связывают с развитием рака. Осветляющие кожу средства (специальные кремы) могут содержать ртуть (в составе может называться еще как каломель, mercurio, mercurio chloride). Ни при каких обстоятельствах не берите такой крем!





Косметика для мужчин

Среднестатистический мужчина ежедневно использует шесть продуктов с 85 уникальными ингредиентами. Некоторые ингредиенты являются гормонально активными; в отдельных случаях даже обнаружена четкая связь с расстройствами мужской репродуктивной системы. В мужской косметике, как и в женской, не должно быть все тех же оксибензона, цетеарета, полиэтилена, парабенов, триклозана.

В составе кремов для бритья и тоников после бритья желательно избегать ароматизаторов. К слову, ароматизатор — достаточно общий термин, за которым могут «прятаться» до трех тысяч ингредиентов, включая фталаты. К слову, фталаты изменяют уровень гормонов у мужчин и мальчиков, могут повреждать сперму, делают сперматозоиды менее подвижными.

Иногда после слова «ароматизатор» можно увидеть сноску «из натуральных компонентов» или с каким-то аналогичным текстом. Проблема в том, что понятие «натуральности» никак не регулируется, поэтому каждая компания сама определяет, что такое «натуральные компоненты» для нее.

Если с ходу тяжело запомнить все эти сложные названия, пользуйтесь сокращенным карманным экологическим гидом: скачать и распечатать его можно по ссылке .





Обращайте внимание на экологическую маркировку. Вот такие обозначения свидетельствуют о том, что косметика состоит из экологически сертифицированных натуральных компонентов и безопасна для здоровья.



Некоторые из примеров экологической маркировки

Может возникнуть вполне закономерный вопрос: если так много небезопасных химических веществ в составе косметики, то почему их не запретят?

— Дело в том, что процесс запрета или ограничения использования какого-либо химического вещества в составе продукции — сложный и длительный. Вещество в это время тестируют на наличие отложенных негативных эффектов для здоровья человека и окружающей среды, — уточняет специалист. — Стоит также понимать, что многие производители попросту не хотят отказываться от дешевых, пусть и не всегда безопасных решений в косметическом производстве.

Очень яркое подтверждение этого — пример из США, где процесс запрета на использование триклозана (антибактериального агента в косметических средствах) был очень долгим. Неэффективность триклозана в борьбе с бактериями была доказана еще в 2005 году, а решение об исключении его использования в товарах для розничной торговли принято только в 2016-м. Ограничили использование из-за его негативного влияния на гормональную регуляцию, а также способности формировать устойчивость бактерий к антибиотикам.

— Безусловно, то, что попадает на наши прилавки, проходит проверку. Однако желательно все же придерживаться принципа осторожности — не использовать, если есть хотя бы какие-то опасения. Долгосрочный эффект многих веществ изучен недостаточно, на это требуются годы. И еще важный факт: вещества появляются едва ли не каждый день, и в мире почти не изучается комплексное воздействие различных синтетических веществ на организм человека, что тоже не может не волновать. Именно поэтому наилучший способ обезопасить себя — следить за тем, что вы покупаете. Берегите себя и свою семью!