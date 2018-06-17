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Бейонсе и Джей Зи сняли клип в Лувре
Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи сняли клип на новую песню Apeshit в парижском Лувре.
Супружеская пара музыкантов выпустила клип на песню Apeshit, которая вошла в их новый совместный альбом Everything is Love («Всё есть любовь»). Видео было снято в парижском Лувре, где певица и рэпер позировали на фоне картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Также в кадре много известных картин,танцев на лестницах музея и разных образов самих музыкантов.
Бейонсе и Джей Зи стали первыми артистами, снявшими подобный клип в Лувре.
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Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи сняли клип на новую песню Apeshit в парижском Лувре.
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