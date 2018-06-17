Под Лидой на озере перевернулся матрас с двумя мальчиками: детей спасли

Все произошло 18 июня на водоеме в деревне Малейковщизна Лидского района.

Двое мальчишек - 12 и 14 лет - плавали на надувном матрасе. В какой-то момент плавательное средство перевернулось, дети оказались в воде, стали тонуть и звать на помощь, пишет БЕЛТА.

Детей заметил матрос-спасатель. Мальчиков доставили на берег. К слову, на водоеме находился спасательный пост, но дети отдыхали вне зоны его действия.

В Гродненской областной организации ОСВОД отметили, что с начала года на водоемах региона спасены уже 22 человека.