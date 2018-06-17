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ЕК: в Беларуси огромный потенциал для развития цифровой экономики

18.06.2018 10:12 — Разное | БДГ  
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Еврокомиссия признала в Беларуси огромный потенциал для развития цифрового сектора.

Об этом заявил директор департамента «Восточного партнерства» Лоуренс Мередит в интервью телеканалу ОНТ. Чиновник курирует связи внутри организации.

Мередит отметил, что Беларусь первая предложила сделать цифровую экономику приоритетом ВП. Он 12-22 июня он приедет в Минск вместе с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, который отвечает за политику добрососедства и расширения, и Марией Габриэл, курирующей в ЕС цифровой сфере.

По словам Мередита, Беларусь играет важную роль в «Восточном партнерстве».

«Мы видим огромный потенциал в Беларуси для цифрового сектора. Беларусь предложила сделать эту сферу приоритетом "Восточного партнерства ". Мы с тех пор работаем намного больше в этом направлении. Хан и Габриел приезжают, чтобы обсудить данную тему», — рассказал чиновник.

По его мнению, в отношениях между Минском и Брюсселем наблюдается потепление.

«Я хочу, чтобы европейцы приезжали в Беларусь. Самый важный шаг — это новая политика по визам. Это позволит и бизнесменам, и туристам бывать в Беларуси. У нас есть общая цель — улучшение отношений между Беларусью и ЕС. Я думаю, что очень скоро мы финализируем так называемое соглашение о приоритетах сотрудничества. Это будет первый договор, я надеюсь, что он поможет нам улучшить работу», — заявил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Еврокомиссия признала в Беларуси огромный потенциал для развития цифрового сектора.
 
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