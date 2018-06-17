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В Малоритском районе Opel насмерть сбил велосипедистку

18.06.2018 10:21 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 15 июня, в 23.40, в Малоритском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, 23-летний водитель Opel Vectra ехал по трассе Р17 Брест — граница Украины со стороны Малориты в направлении деревни Олтуш. На 61-м километре дороги он совершил наезд на 38-летнюю велосипедистку, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
Теги: Брест
 
 
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Авария произошла 15 июня, в 23.40, на трассе Р17 Брест - граница Украины.
 
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