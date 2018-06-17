Автобус с туристами попал в ДТП в Польше: два человека погибли

Смертельное ДТП с туристическим автобусом произошло в местности Константиново в центральной части Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM .

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в кювет.

В результате аварии погибли два человека. По меньшей мере 16 человек получили различные травмы. Всего в автобусе находилось 50 пассажиров. О гражданстве туристов сведений пока нет.