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Samsung выпустит флагман с 512 ГБ памяти
Вслед за линейкой Galaxy S9 (
Из последнего — Samsung Galaxy Note 9 получит 512 ГБ памяти,
Остальные известные на данный момент характеристики включают процессор Exynos 9810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, обновленный двойной модуль камеры, а также аккумулятор на 3850 мАч.
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