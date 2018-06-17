Samsung выпустит флагман с 512 ГБ памяти

Вслед за линейкой Galaxy S9 ( обзор ) в этом году нас ждет анонс, как минимум, еще одного флагманского смартфона Samsung — Galaxy Note 9. И хотя его анонс должен состояться в первой половине августа, информация об устройстве постепенно просачивается в интернет.





Из последнего — Samsung Galaxy Note 9 получит 512 ГБ памяти, из самого последнего — не все смогут купить такой вариант. По данным источников, эта версия будет доступна лишь покупателям в Китае и Южной Корее. По крайней мере, в первое время.

Остальные известные на данный момент характеристики включают процессор Exynos 9810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, обновленный двойной модуль камеры, а также аккумулятор на 3850 мАч.

Ранее также было найдено объяснение положению камер в Samsung Galaxy Note 9.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят другие флагманские смартфоны Samsung: