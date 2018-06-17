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В Бобруйском районе пенсионерка убила своего сожителя

18.06.2018 10:36 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бобруйском районе пенсионерка убила своего сожителя
Фото из открытых источников

Труп мужчины с колото-резаной раной спины нашли в субботу 16 июня в 22:55 около деревни Вербки (Бобруйский район) в дачном доме.

Происшествие случилось вечером. Погибшим оказался сожитель хозяйки дома – 49-летний мужчина, пишет БЕЛТА.

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В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчину в пьяной ссоре убила хозяйка дома, её задержали.

Хозяйка жилища задержана. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия для установления подробностей гибели мужчины.

 

 
 
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В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчину в пьяной ссоре убила хозяйка дома, её задержали.
 
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