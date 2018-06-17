Главный врач Ветковской центральной районной больницы Сергей Сергеевич Петренко рассказал о жизни, работе и о себе





В преддверии профессионального праздника — Дня медицинских работников — мы встретились с главным врачом Ветковской центральной районной больницы Сергеем Петренко для откровенного разговора. В непринуждённой обстановке он рассказал о жизни и о себе.

1 Как вы можете охарактеризовать себя в нескольких словах?

— С людьми — искренний, в работе — требовательный.

2 Какой ваш жизненный девиз?

— Я глубоко убеждён: «Всё, что ни делается — всё к лучшему». Иногда в жизни надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд.

3 О чём мечтали в детстве?

— Мечтал стать и космонавтом, и милиционером. Но самая главная детская мечта — чтобы мои близкие всегда были рядом, живы и здоровы. Сейчас, когда проработал врачом, понимаю, что детская фобия потерять близких была вполне объяснима. Ведь здоровье не заработаешь, не купишь и его очень тяжело сохранить.

4 О чём мечтаете сейчас?

— Мечтаю о том, как проведу предстоящий отпуск со своей семьёй.

5 Как вы учились в школе?

— Окончил школу с золотой медалью. В студенчестве был хорошистом.

6 Почему выбрали профессию врача?

— С будущей профессией я определился в старших классах. Нравилось изучать биологию и химию. Знания о строении, формах и расположении органов и тканей у всего живого я поглощал с огромным интересом. Потом у меня появилось острое желание помогать людям, лечить их, спасать, если нужно.

7 Помните свой первый рабочий день?

— Это было 2 августа 2009 года. Я приехал в Светлогорск трудоустраиваться врачом анестезиологом-реаниматологом в отделение реанимации Светлогорской ЦРБ. Медработники устроили очень радушный и тёплый приём.

8 Какими личностными качествами должен обладать человек в выбранной вами профессии?

— Каждый, кто связал свою жизнь с медициной, в первую очередь должен оставаться человеком. Быть чутким, иметь сострадание к пациенту, осознавать, что он приносит помощь людям, следовать врачебным морально-этическим принципам.

9 В вашей работе были какие-нибудь курьёзные случаи?

— Курьёзных в моей практике не встречалось, а вот запоминающийся один был. Случай произошёл в Светлогорске, в начале моей трудовой деятельности. В приёмный покой скорой помощи привезли двух мальчишек 7-9 лет. Они играли на окраине города возле старого заброшенного здания и испачкались в огромной битумной луже. Настолько измазались в этот битум, что видны были только глазёнки и губы. Спасать озорников сбежался весь дежурный персонал. Мы их вымывали подсолнечным маслом, пожарные привезли канистру бензина. Спустя какое-то время ребят удалось отмыть. Больше всего в этот день мне запомнилось чувство сплочённости и искренние слова благодарности родителей спасённых мальчишек.

Были потом и другие, более печальные случаи на моей практике. Так, к примеру, никогда не забуду, как дышит обожжённый огнём человек, спасённый после пожара. Не забуду лицо человека, которому оторвало ногу или руку в результате ДТП. Никогда не забуду, как умирает ребёнок… (слёзы на глазах).

10 Приходилось ли вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?

(Задумался.)

— Да. Порой наши личные убеждения и жизненные принципы не всегда можно применить в работе с большим коллективом. Мне, как руководителю, постоянно приходится искать компромиссы для достижения того или иного результата. Даже переступая иногда через свои принципы.

11 Лучшая награда за ваш труд?

— Простое человеческое спасибо.

12 Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?

— Своё свободное время стараюсь проводить в кругу семьи. В выходные выезжаем в деревню к родителям. Там у нас загородная дача. А иногда любим просто покататься на машине. Вот, к примеру, на днях вечером после работы мы околесили все населённые пункты района, в которых я раньше не бывал. Заехали в Кунторовку, Станки, Борец. Было интересно.

13 Ваш любимый фильм?

— Фильм, который пересматривать буду всегда, это драма «Побег из Шоушенка». На мой взгляд, самый культовый американский фильм, показывающий стремление к жизни любой ценой. Также люблю смотреть советские кинокартины Эльдара Рязанова, они пронизаны какой-то особой атмосферой юмора и лирики.

Газета?

— Скажу не тая, выписываю несколько газет, но когда достаю из ящика почту, первым делом открываю районку. На страницах «Голаса Веткаўшчыны» всегда можно найти что-то интересное: знакомые лица, мероприятия, которые проходят в районе. Каждый день я слежу за новостями через сайт вашей газеты.

Книга?

— «Люди на болоте». Иван Мележ очень ярко и правдоподобно описал белорусский быт простого человека.

Праздник?

— 9 Мая. День Победы — самый чистый и искренний праздник, который важен для каждой семьи и каждого гражданина.

Время года?

— Люблю осень. Особенно октябрь. Когда на деревьях красуются яркие красно-жёлтые листья, в воздухе пахнет жжёной травой, моросит дождик, а ты идёшь неспешно по дорожке и у тебя под ногами каштаны.

Цвет?

— Синий и голубой. Порой жена даже упрекает: «У тебя рубашка всегда либо синяя, либо голубая».

14 Расскажите историю знакомства с вашей супругой?

— История нашего знакомства с Екатериной проста и в то же время интересна. Впервые я её увидел, когда проходил интернатуру на базе Гомельской областной клинической больницы в отделении реанимации. Она работала медсестрой в этом отделении и параллельно училась на третьем курсе медуниверситета. Как сейчас помню, лето, сессия. На носу у неё экзамен по фармакологии, а тут ночное дежурство попадает. Подмениться с другими медсёстрами не получилось, вот она и обратилась ко мне. Отказать молодой красавице я, конечно же, не смог. В награду за дежурство я попросил у неё свидание, но увы. Катя позвонила мне спустя год, в это время я уже работал в Светлогорске. Мы с ней встретились, пообщались и, как бы банально это не звучало, поняли, что созданы друг для друга.

15 Самый счастливый день вашей жизни?

— Это день, когда родился мой сын. Макар — это самый главный человечек в нашей жизни. Отцовские чувства к нему крепнут с каждым годом. Когда уставший с работы приходишь домой, а он с улыбкой бежит к тебе навстречу, обнимает за шею своими маленькими ручонкам и за секунды выдаёт всё, что случилось у него за день, — в такие минуты испытываешь счастье, все тревоги и переживания уходят на второй план.

16 Расскажите о своём ребёнке. Чем он увлекается, что любит?

— Сына мы ласково называем Макарчик. Он сейчас ходит в Дошкольный центр развития ребёнка в городе Ветке. Любит собирать различные конструкторы, но ленится слаживать их потом в коробку (смеётся). Думаю, каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок был всесторонне развит. Поэтому в будущем планируем отдавать сына в музыкальную школу. Ему не помешает научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. В детстве эту возможность я упустил, о чём сегодня немного жалею. Пусть я сейчас скажу словами врача, но для становления нормальной физиологии ребёнку необходимо заниматься общеукрепляющими видами спорта, которые совмещают в себе нагрузку на все виды мышц. Самым оптимальным является плавание. Поэтому, как только в нашем городе откроется бассейн, мы сразу туда запишем нашего сына.

17 У вас много друзей?

— Настоящих друзей много быть не может. Их по пальцам можно пересчитать. Ведь друг — это не тот, с кем каждый день общаешься и видишься. Это тот, с кем можешь поделиться самым сокровенным, даже находясь на огромном расстоянии друг от друга. У меня такие есть. Им я могу рассказать абсолютно всё.

18 Какие качества вы больше всего цените в людях?

— Искренность, честность и преданность.

19 Какие не приемлете?

— Двуличность и лживость. К счастью, в моём окружении нет таких людей. Я таких просто стараюсь избегать.

20 Как вы заботитесь о своём здоровье?

— О моём здоровье заботится жена. Вот уже на протяжении десяти лет я страдаю от гипертонии. Каждый день мне необходимо принимать лекарство. Жена контролирует моё лечение. Она же следит и за моим питанием. Много сил отнимает работа, и не всегда удаётся уделять время на занятия спортом. Но вести здоровый образ жизни необходимо! Так, мы недавно купили велосипед, будем покупать ещё один моей жене. Хотим чаще проводить время на свежем воздухе с пользой для здоровья.

21 В чём видите смысл жизни?

— Смысл жизни — творить добро, помогать людям, каждый день делать что-то нужное и полезное. Чтобы спустя время твои дети, внуки, друзья и знакомые помнили о тебе как о хорошем человеке.

22 В какой точке земного шара вам бы хотелось побывать?

— Этим летом планируем совершить семейное автопутешествие по нескольким странам Европы, таким как Германия, Чехия, Польша. Надеюсь, это получится. А вообще, мечтаю побывать на севере Европы и совершить экскурсионные маршруты по скандинавским странам, таким как Швеция, Норвегия и Дания.

23 По счастливому стечению обстоятельств вы становитесь обладателем миллиона долларов. Как распорядитесь им?

— Первым делом сяду и подумаю, куда эти деньги можно инвестировать, чтобы потом от вложенных средств получить двойную прибыль. Чтобы обеспечить материальную подушку безопасности для себя, своей семьи и близких, деньги должны накапливаться и приумножаться. Ну и какую-то часть суммы, наверное, отдал бы нуждающимся.

24 Если бы была возможность, в какой этап своей жизни вы бы хотели вернуться?

— В своей жизни ничего не хотел бы менять. Я счастливый человек и у меня всё есть. Поэтому если и возвращаться в какой-то этап своей жизни, то только в качестве экскурсии. Иногда возникает тоска по родным местам, в минуты ностальгии хочется вернуться в детские годы, посмотреть на отчий дом, вспомнить юношеские забавы...

25 Ваша жена хорошо готовит? Какое ваше любимое блюдо?

— Екатерина замечательный кулинар-экспериментатор! Обожаю салаты, которые она делает. На нашем обеденном столе редко увидишь такие традиционные блюда, как «Селёдочка под шубой» или «Оливье». Фирменных блюд тоже нет. Жена любит импровизировать: то новый соус в мясо добавит, то специй — в салат.

26 Назовите ваши основные достижения в жизни, семье или работе?

— Мои первостепенные жизненные достижения — это полноценная счастливая, крепкая семья и любимая работа, от которой я получаю истинное удовольствие.

27 Какие у вас планы на ближайшие два года?

— Продолжать жить и работать в Ветке, закончить ремонт на даче. Ещё очень хочу второго ребёнка.

28 Как часто вы посещаете культурно-зрелищные мероприятия?

— Редко удаётся ходить на мероприятия для души. Последний раз в кино были с женой месяца два назад на американской мелодраме «50 оттенков свободы». В ближайшее время хотим посмотреть фильм «Лето» про молодого Виктора Цоя. Правда, жена об этом ещё не знает (смеётся).

29 Как вы относитесь к критике в свой адрес?

— Любую критику и замечания воспринимаю вполне нормально. Однако для меня очень важно, кто именно критикует, насколько этот человек компетентен в вопросе, по которому идёт критика. Вообще, я очень самокритичен. Стараюсь всегда оценивать со стороны свои поступки, находить в них плюсы и минусы. И для меня нет лучшего критика, чем я сам.

30 Верите ли вы в приметы и суеверия?

— Скорее да, чем нет. Но если, к примеру, кошка перебежит мне дорогу — не поменяю свой маршрут.

31 У вас есть домашние питомцы?

(Улыбается.)

— Да, это любимец нашего сына кот по кличке Веньямин. Мы зовём его просто Веня.

32 Вы всегда говорите правду?

— Стараюсь. Но иногда приходится в каких-то ситуациях умолчать, недорассказать. Я считаю, что не сказать правду и соврать — это разные вещи.

33 Что бы вы пожелали всем медработникам в их профессиональный праздник?

— В первую очередь, крепкого здоровья! Чтобы работа приносила удовольствие, а пациенты дарили радость. Хочу пожелать семейного благополучия, домашнего уюта, материальных благ. Наслаждаться жизнью несмотря ни на что, идти к своей цели и чтобы у них всё всегда получалось.

Беседовала Снежана КОРШИКОВА.