Во вторник, 19 июня, с 15.00 до 16.00 пройдёт акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление»





Во вторник, 19 июня, с 15.00 до 16.00 на открытой спортивной площадке (район стадиона) при участии врача-кардиолога Ветковской ЦРП Е.А. Степанец пройдёт информационно-образовательная акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление» под девизом «Контролируем давление — продлеваем жизнь!». В ходе проведения акции у вас будет возможность измерить артериальное давление, проконсультироваться у специалистов по правильной методике его измерения и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также получить информационно-образовательные материалы и задать интересующие вас вопросы по проблеме артериальной гипертензии.