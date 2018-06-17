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Во вторник, 19 июня, с 15.00 до 16.00 пройдёт акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление»
18.06.2018 — Разное | Новости Ветки
Во вторник, 19 июня, с 15.00 до 16.00 на открытой спортивной площадке (район стадиона) при участии врача-кардиолога Ветковской ЦРП Е.А. Степанец пройдёт информационно-образовательная акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление» под девизом «Контролируем давление — продлеваем жизнь!». В ходе проведения акции у вас будет возможность измерить артериальное давление, проконсультироваться у специалистов по правильной методике его измерения и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также получить информационно-образовательные материалы и задать интересующие вас вопросы по проблеме артериальной гипертензии.
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