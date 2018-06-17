ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во вторник, 19 июня, с 15.00 до 16.00 пройдёт акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление»

18.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Во вторник, 19 июня, с 15.00 до 16.00 пройдёт акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление»

Во вторник, 19 июня, с 15.00 до 16.00 на открытой спортивной площадке (район стадиона) при участии врача-кардиолога Ветковской ЦРП Е.А. Степанец пройдёт информационно-образовательная акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление» под девизом «Контролируем давление — продлеваем жизнь!». В ходе проведения акции у вас будет возможность измерить артериальное давление, проконсультироваться у специалистов по правильной методике его измерения и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также получить информационно-образовательные материалы и задать интересующие вас вопросы по проблеме артериальной гипертензии.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 19 июня, с 15.00 до 16.00 на открытой спортивной площадке (район стадиона) при участии врача-кардиолога Ветковской ЦРП Е.А. Степанец пройдёт...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Долгожданный садик». В Бресте скоро откроется самый большой в городе детский сад – на 350 мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика