В воскресенье, 17 июня, Ветковские медики отметили профессиональный праздник





Уважаемые работники учреждений здравоохранения! Уважаемые ветераны отрасли!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём медицинских работников!

Этот день — замечательный повод для того, чтобы выразить благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам «скорой помощи», санитаркам — всем тем, кто в трудные минуты приходит на помощь к людям.

В Ветковском районе большое внимание уделяется развитию системы здравоохранения. За последние годы выстроена новая многофункциональная высокотехнологичная система, способная оказывать жителям нашего района медицинскую помощь на самом высоком уровне. Результатом этой работы стало улучшение демографических показателей. Мы уже давно не замыкаем список районов в рейтингах эффективности борьбы с туберкулёзом.

Залог успеха и новых побед, несомненно, заложен в вашем профессионализме, верности своей профессии, самоотверженном труде во имя здоровья людей.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах!

Олег АРХИПЕНКО, председатель районного исполнительного комитета.

Виктор МАСЕЙКОВ, председатель районного Совета депутатов.й