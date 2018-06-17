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На Быховщине прошло выездное заседание райисполкома

18.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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На Быховщине прошло выездное заседание райисполкомаОчередное заседание райисполкома стало выездным. Главный и единственный вопрос, вынесенный на повестку дня, – готовность сельскохозяйственных организаций района к проведению уборки зерновых и зернобобовых культур. Дополнительный, но важный подпункт – уборочная должна быть своевременной и качественной.

В Новый Быхов вместе с руководителями хозяйств приехали главные агрономы и инженеры: без преувеличения – основные стратеги уборочных кампаний. К ним-то и обращается со вступительным словом председатель райисполкома Сергей Игнатенко: «Прежде чем приступим к обсуждению вопроса, предупреждаю сразу – не надо сетовать на недостаток людских ресурсов, техники, топлива. Вы все не просто взрослые люди, а специалисты со стажем. Решать возникающие вопросы надо, а не перекладывать на чужие плечи».

Первый заместитель председателя Александр Иваницкий, докладывая о перспективах жатвы-2018, отмечает: «В Быховском районе планируем получить 58 тысяч тонн зерна с площади в 21775 гектаров. Рассчитываем на урожайность в 26,6 центнера с гектара. Рапс будем убирать с площади в 1994 га».

Цифры «МП»:

8650 тонн зерна поставят организации района в счет госзаказа;

500 тонн составит госзаказ по поставкам пивоваренного ячменя;

2300 тонн – госзаказ поставок рапса;

55 складских помещений для хранения зерна есть в районе;

75 автомобилей и тракторов будут доставлять туда урожай-2018.

 

В управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома просчитали: даже при 95% готовности зерноуборочных комбайнов с уборкой рапса можно управиться за 5 дней, а зерновые и зернобобовые потребуют 14 дней работы. Однако на момент проведения исполкома из 69 комбайнов в поле готовы выйти… только два. Не пышет оптимизмом и информация  о  состоянии зерносушильных комплексов. Каждый из 25 имеющихся в районе нуждается в ремонте.

Катастрофа? К счастью, нет. Времени на подготовку техники достаточно. Даже в проекте итогового решения заседания черным по белому прописано – «обеспечить завершение ремонта зерноуборочной техники и зерносушильного хозяйства до 1 июля».

Казалось бы, «сверили часы» аграрии и — за работу: корма убирать да технику готовить. Но есть вопросы. Почти во всех хозяйствах до сих пор полностью не сформированы комбайнерские экипажи. Кое-где только по два полноценных тандема наберется. Корень проблемы в нерасторопности штатных служб хозяйств: видимость поисков комбайнеров есть, а эффективность мала. Председатель поручает пересмотреть подход к делу, а к уборочной подключить горожан – среди них в уборке хлеба участвовали многие.

Еще один досадный момент заседания – неготовность к нему ряда руководителей. Главные стратеги уборочной иногда в этой стратегии путались — не могли дать пояснения по срокам ремонтов, источникам средств на запчасти. Наивный вопрос из зала «масло на комбайны будут давать?» и вовсе вызвал смех присутствующих. Это и заставило главу района повысить градус разговора: «Надеялись «на авось», собираясь на заседание? С уборкой хлеба так не получится. На вторник и среду назначить руководителям «защиту» своих планов на уборочную. В этих планах должно быть четко расписано: откуда будут брать топливо, кого сажать в комбайны, куда, когда и на чем перевозить зерно».

Времени до «защиты» осталось немного. Придется думать.

Владислав ГРИБАНОВ.

 
 
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Очередное заседание райисполкома стало выездным. Главный и единственный вопрос, вынесенный на повестку дня, – готовность сельскохозяйственных организаций...
 
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