Бьорндален: Врач посоветовал бокал вина, чтобы расслабиться. Вместо этого я напился вдрызг

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, в субботу устроивший грандиозную вечеринку по поводу завершения карьеры, рассказал о забавном случае, который произошел с ним во время одного из высотных сборов в итальянском Антхольце.



Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

— История с красным вином произошла несколько лет назад. Я ведь от природы очень любопытен и следовал совету врача только ради того, чтобы быть лучше.

— Врача? Разве они выписывают рецепты на красное вино?

— Нет. Но я был на высотном сборе в Антхольце, это был период с большими объемами интенсивных тренировок, и я чувствовал себя уставшим. Позвонил врачу и попросил совет, что можно сделать для более быстрого восстановления. Тот ответил, что бокал красного вина по вечерам — неплохая идея.

— Хочу сменить врача на этого! Дай мне его контакты!

— Хе-хе, не получишь.

— И ты, аскет, последовал совету врача?

— Да! Помню, что только что вернулся с длительной тренировки, до ужина еще было время, и я заказал красное. Уселся в ванную с полбутылки вина!

— Полбутылки? Разве речь шла не о бокале?

— Да, но бокал был огромным, наверняка вместил полбутылки. Я же пил вино не потому, что оно было хорошим, а чтобы расслабиться. А вместо этого напился вдрызг. Так что это был мой последний бокал красного вина, — сказал Бьорндален в интервью TV2 .

230 гостей и танец любви с Домрачевой. Бьорндален провел в Осло прощальную вечеринку