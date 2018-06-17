Проведут «прямые линии» и приём граждан

ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»…

18 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 52-4-29 – ПРОТОПОВИЧ Алексей Александрович, начальник Червенского РОВД полковник милиции.

19 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 52-4-38 – КИРЕЕНКО Виктор Иванович, заместитель начальника Червенского РОВД — начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции.

20 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 39-7-37 – ТАРАСИК Ольга Ивановна, председатель Рованичского сельисполкома.

… И ПРИЁМ ГРАЖДАН

20 июня с 10.00 до 12.00 в здании ГУ «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г.Червень, ул.Ленинская, д.38 (каб.4) – ДОМОРАЦКАЯ Татьяна Александровна, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома.

Предварительная запись — по тел. 28-5-08.

21 июня с 10.00 до 11.00 в здании Руднянского сельисполкома – ЛОЙКО Николай Константинович, председатель Червенского районного Совета депутатов.

Предварительная запись — по тел. 45-4-44.