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Проведут «прямые линии» и приём граждан
18.06.2018 — Разное | Раёны весник
ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»…
18 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 52-4-29 – ПРОТОПОВИЧ Алексей Александрович, начальник Червенского РОВД полковник милиции.
19 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 52-4-38 – КИРЕЕНКО Виктор Иванович, заместитель начальника Червенского РОВД — начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции.
20 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 39-7-37 – ТАРАСИК Ольга Ивановна, председатель Рованичского сельисполкома.
… И ПРИЁМ ГРАЖДАН
21 июня с 10.00 до 11.00 в здании Руднянского сельисполкома – ЛОЙКО Николай Константинович, председатель Червенского районного Совета депутатов.
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ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»… 18 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 52-4-29 – ПРОТОПОВИЧ Алексей Александрович, начальник Червенского РОВД полковник милиции. 19 июня с 10.00 до 12.00 по...
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