ЦТ по математике стартует 18 июня в 11:00

В централизованном тестировании по математике будут участвовать свыше 45 тысяч абитуриентов.

По словам директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, испытания по математике планируют пройти 45 209 человек. Для тестирования все готово: и экзаменационные материалы, и сотрудники.

Централизованное тестирование начнется в 11:00 по всей Беларуси, но прийти рекомендуется за полчаса до начала, чтобы зарегистрироваться без спешки. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, зарегистрированный пропуск и ручку с черным стержнем.

За нарушение абитуриент будет отстранен от экзамена и не сможет в этом году сдать его даже в резервные дни.