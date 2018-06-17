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ЦТ по математике стартует 18 июня в 11:00

18.06.2018 10:42 — Разное | БДГ  
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В централизованном тестировании по математике будут участвовать свыше 45 тысяч абитуриентов.

По словам директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, испытания по математике планируют пройти 45 209 человек. Для тестирования все готово: и экзаменационные материалы, и сотрудники.

Централизованное тестирование начнется в 11:00 по всей Беларуси, но прийти рекомендуется за полчаса до начала, чтобы зарегистрироваться без спешки. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, зарегистрированный пропуск и ручку с черным стержнем.

За нарушение абитуриент будет отстранен от экзамена и не сможет в этом году сдать его даже в резервные дни.

Напомним, в Беларуси испытание по белорусскому языку прошло 12 июня, на него зарегистрировалось 24 908 абитуриентов. ЦТ по русскому языку абитуриенты сдавали 14 июня.

 
 
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В централизованном тестировании по математике будут участвовать свыше 45 тысяч абитуриентов.
 
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