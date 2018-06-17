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23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»

18.06.2018 10:03 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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В этом году фестиваль «Каменецкий Драйв» отметит свой первый юбилей. Уже в пятый раз Каменец соберет музыкальные коллективы из Беларуси, Украины и России.

Нынешний фестиваль станет самым большим по географии участников и самым многочисленным: на сцене соберутся коллективы из Бреста, Гродно, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Калуги, Черкасс, Одессы и др.

– В качестве участников проекта на сцену выйдет 22 коллектива: по 11 в каждый из дней фестиваля. Завершением первого дня станут выступления группы «ГлинТВейн» (Гомель), «Сразу май» (Брест) и «Ignis» (Рига). Завершит наш первый день выступление хедлайнеров – группы «B:N». Во второй день после конкурсантов выступят наши земляки – группа «Partizan», после чего своими песнями порадуют уже полюбившиеся зрителю группы «Дрозды», «Дай дарогу!» и «Neuro Dubel», – рассказывает координатор фестиваля «Каменецкий Драйв» Ирина Веренич.

Новшеством этого года станет формат оценивания участников. Теперь победителя проекта будет определять жю­ри. Именно оно и решит, кто увезет с собой главный приз в размере 1 000 белорусских рублей.

На стадионе «Колос» расположится детская зона и будут организованы показательные выступления РОЧС, Департамента охраны, пройдет фестиваль красок. Планируется выступление духового оркестра детской школы искусств, детских и молодежных коллективов района. Как рассказали организаторы, они постараются максимально разнообразить это зону и сделать ее интересной.

Стоимость входных билетов в этом году составляет 14 руб­лей за два дня. Однако, как и в прошлом году, организаторы фестиваля дают зрителям возможность сэкономить. Для этого в разделе «Бронирование билетов» в официальной группе фестиваля «Каменецкий Драйв» социальной сети «ВКонтакте» можно забронировать себе билет, указав свои имя и фамилию. Стоимость «бронек» составит 5 рублей за один день.

По традиции на территории городского парка будут развернуты торговля и, конечно же, палаточный городок.

Рядом с концертной площадкой разместится фотозона, где каждый желающий сможет сделать снимок с любимой группой, распечатать его и взять автограф у кумиров. Либо же приобрести уже готовую фотографию с музыкантами.

Как сообщили организаторы, первый день фестиваля начнется в 12.00 на стадионе «Колос» с развлекательной программы для детей, затем, с 16.00, все действо переместится в парк, где начнут свои выступления музыкальные коллективы, участники проекта. После этого на сцене «Драйва» выступят гости и хедлайнеры фестиваля, а завершится все дискотекой, которая будет длиться до 2.30.

Второй фестивальный день начнет работу с 16.00 и завершится в 1.00. Кстати, в этот раз сцена проекта будет еще ярче. Как рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома: «Столько света Каменец еще не видел». Ну что ж, посмотрим-посмотрим.

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»

День первый

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»AllGoRhythm (Брест)
Коллектив был основан в 2016 году. Преимущественно музыканты играют музыку в стиле heavy-metal в женском вокале. Тексты песен группы затрагивают как современные реалии, так и исторические моменты. Сейчас ребята активно ведут работу над своим сольным альбомом.

 

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Long Light Way (Брест)
Группа появилась летом 2015 года. Изначально ребята играли pop-rock и лирику. В 2016 году был выпущен студийный сингл «Кофе в турке», который быстро полюбился публике, а также попал в ротацию «Радио Брест». В 2016 году группа стала победителем интернет-голосования на молодежном проекте «Каменецкий Драйв». С 2017 года, оставив раннее творчество, ребята углубились в написание нового материала, выбрав направления pop-punk и punk-rock.

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Incerto (Минск)
Стиль музыки группы – alternative-rock и nu-metal. Группа была создана в 2017 году. За это время ребята записали песню «Память» и сняли на нее клип. Группа активно принимает участие в различных фестивалях и концертах по всей стране.

 

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Dust Trail (Брянск)
Группа была создана в декабре 2016 года. Записала несколько песен, сейчас работает над созданием первого альбома и активно готовится к фестивальному лету. Ребята регулярно выступают на различных площадках Брянска и других городов России.

 

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Минимум Дистанции (Минск)
«МиДи» – это акустический коллектив, репертуар которого составляют искренние и мелодичные композиции, где главные герои переживают самые важные моменты жизни на фоне уличных лабиринтов. В 2015 году музыканты победили в ежегодном песенном конкурсе «Витебский листопад». В том же году у группы вышли сингл «Зачем нам сердца» и клип на него. 1 ноября 2017 года на онлайн-площадках СНГ вышел альбом «Обещай вернуть те дни». А весной 2018 года группа отправилась в свой первый гастрольный тур по Беларуси, который объединил 8 городов.

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»SpaceShipOne (Москва)
Российский электронный музыкальный проект, основанный в 2012 году. В основе творчества лежат космические и научно-фантастические темы, повествование о которых ведется от лица астронавтов будущего. Карусель музыки, эмоций и чудаковатых танцев – вот что ожидает зрителя во время выступления этой группы. «Взрывная, как поп­корн, аппетитная, как сладкая вата, и головокружительная, как поездка на чертовом колесе», – вот так музыканты рассказывают о своей музыке.

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Merry-Go-Round (Великий Новгород)
Выступление группы – это rock-карнавал с женским вокалом и искренним безумием в глазах. В 2013 году вышел первый полноформатный альбом коллектива, собравший выжимку музыкальных идей из 3-летнего существования. Одновременно с альбомом вышел клип на сингл «Drama Llama». Кстати, средства на альбом были собраны на площадке краудфандинга. В 2014 году группа попала в официальный трибьют Ляпису Трубецкому Vol.3. Группа постоянно играет концерты в разных городах.

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»L.A. (Черкассы)
Группа основана в 2011 году двумя гитаристами в маленьком городе Иваньки. В 2013 году для продвижения творчества было принято решение переехать в Черкассы. Коллектив активно участвует в фестивальном движении в Украине. В 2017 году ребята стали лауреатами специальной премии польского радио на фестивале в Быдгоще. На данный момент группа готовится к записи альбома.

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»BY CRY (Минск)
Группа была создана в 2013 году. Творчество команды представляет собой синтез различных музыкальных стилей: pop, rock, grunge, folk, funk. Музыка группы не подчиняется правилам и догмам. Ребята руководствуются лишь эмоциями и чувствами, провоцируя слушателя на танец, создавая атмосферу бесконечного праздника. Дебютный альбом группы вышел в декабре 2014 года. В конце 2017-го появился второй, каждая из его песен представлена соответствующим клипом, что стало «изю­минкой».

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»ВИА Не Ваше Дело (Москва /Санкт-Петербург)
Творческая биография музыкантов тянется с начала 90-х. «Не Ваше Дело» является репродукцией отрочества музыкантов. В настоящее время готов материал и ведется подготовка к записи альбома. И, возможно, уже осенью ребята порадуют им своих слушателей.

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Они и Я (Калуга)
Группа была основана в 2013 году. Стиль, в котором творят ребята, определить непросто, так как их музыка вне всяких рамок: здесь можно найти и нежную лирику, и взрывной панковский угар, и жесткие гитарные риффы, и философские искания. Каждая песня – самостоятельная история-сказка, чья-то пропетая жизнь, поэтому, слушая этих ребят, как рассказывают их слушатели, «проживаешь множество жизней и в каком-то роде обретаешь бессмертие».

 

 

День второй

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Sтанция (Минск)
Группа образовалась в 2014 году. Играют ребята в стиле pop-rock. Многие спрашивают: почему «Sтанция», на что музыканты отвечают: «Все люди куда-то спешат, а мы хотим, чтобы вы не спешили, а послушали хорошую музыку. В каждой нашей песне заложен определенный момент из нашей жизни, частичка нас, то, что мы чувствуем, что переживаем». Группа Sтанция победила на республиканском конкурсе рок-групп «Rock Junior 2015», стала лучшей в детской категории. Также ребята победили в музыкальном конкурсе «Песня месяца» на радио «Сталіца».

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Nad Smile (Брест)
Группа создана в 1997-м и играет быстрый, мелодичный и позитивный punk-rock! У нее за плечами более 250 концертов. Сейчас ведется работа по записи 6-го альбома.

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»
Please, Rewind! (Минск)
Группа состоит из барабанщика и гитариста, которые играют максимально живую и эмоциональную музыку, лишенную сантиментов и холода. Сами ребята свой стиль описывают достаточно лаконично: мелодичность и увесис­тое гитарное звучание, влияние blues-rock последних десятилетий и punk-rock 70-х, повествование на английском и белорусском языках. При этом их прямолинейный гитарный рок иногда начинает напоминать скорее синтетический саундтрек к буйному слэшеру, чем классическое исполнение подобных жанров.

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Стас Ленин (Одесса)
Стас Ленин – это, прежде всего, личность: харизма, жесты, слова, восприятие, подтекст, а потом уже – форма и методы ее реализации. Этот человек свободен, открыт миру и способен стимулировать поток свободного творчества в окружающих его людях. Группа Стас Ленин – это одесские hard-indie-музыканты, которые маршируют по просторам модного авангардного, винтажного рок-движения, смакуя гитарными рифами и сочными барабанными битами. Группа является одной из самых гастролирующих групп в Украине.

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Kawa (Гомель)
Коллектив образован в феврале 2016-го на базе Гомельского городского центра культуры. Его музыка пропитана безудержной радостью и любовью к жизни. В репертуаре группы – авторские песни на белорусском языке, в которых поднимаются вопросы, волнующие современника. Весь спектр эмоциональных красок и переживаний подчеркивается актуальными музыкальными стилями, ритмами и мелодикой. Доброта, искренность, душевность – именно это вдохновляет коллектив на творчество.

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Whiskey Way (Брест)
Группа образовалась в 2012-м. Играет в стиле хард-рок. В 2012-2016 гг. – постоянный участник (хедлайнер) проекта «Азбука рока» в Минске, с тех пор успешно существует и развивается. Группа постоянно работает над обновлением репертуара как своих песен, так и мировых рок-хитов. Если вы любите классический рок и hard-rock, советуем послушать эту группу.

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Nordic Sound Band (Санкт-Петербург)
Группа была образована в 2013 году участниками различных питерских команд. Объединяло ребят одно – любовь к хоккейному клубу СКА, болельщиками которого они являлись. Сейчас ребята готовятся к записи первого альбома.

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»JAZZ-МЯ$$ (Логойск)
Стиль группы – фьюжн-рок-фарш-поп. Главная цель – поделиться своей музыкой, которая выражает различные человеческие чувства и эмоции. Музыкальные стили, в которых ребята исполняют свои композиции,– fusion-rock-pop.

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Холст Драйзера (Могилев)
Группа была основана в начале 2017 года в Могилеве. Исполняет только авторские оригинальные композиции. Дважды являлась победителем фестиваля студенческой самодеятельности «Студенческая весна» (2017 и 2018 гг.), победитель конкурса авторской песни «Песни мирных лет» (2017 г.), второе место в областном музыкальном конкурсе «Доблесть. Отвага. Честь».

 

 

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Middlename (Москва)
В далеком 2005 году ребята взяли в руки электрогитары и начали играть punk-rock. Со временем музыкальное направление коллектива менялось и совершенствовалось, состав пополнился духовыми инструментами, и вот уже на концертных площадках разных городов звучит ska-punk в его исполнении. Сейчас творчество группы – на новом витке своего развития. Ребятами было принято решение кардинально изменить звучание коллектива: отказаться от духовых инструментов, сделать основной акцент на мелодичных гитарных партиях, повысить качество и уровень игры. Музыка стала тяжелее, а подача – жестче.

23 и 24 июня в Каменце пройдет фестиваль «Каменецкий Драйв-2018»Растение Мудрости (Брест)
Коллектив, «проросший» в 2006 году в Беларуси и на Украине, на протяжении многих лет вздымает свои листья и цветы к Солнцу, дарит волшебные плоды всем, кто готов открыть свое сердце для любви и добра. Собрание талантливых музыкантов создает атмосферу тепла и любви для каждого слушателя. Ребята стремятся достучаться до каждого страждущего сердца, вселяя в него безграничную любовь к всеобъемлющему Богу, красоте природы и простой человеческой жизни.

 

Денис ТРОЦЮК.
dendetlet@gmail.com
Фото автора и из аккаунтов соцсетей групп.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В этом году фестиваль «Каменецкий Драйв» отметит свой первый юбилей. Уже в пятый раз Каменец соберет музыкальные коллективы из... Сообщение 23 и 24 июня в Каменце...
 
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