Google вложила $550 млн в китайскую торговую платформу JD.com

Новым этапом повышения присутствия Google в Китае стало вложение $550 млн в платформу электронной коммерции JD.com, сообщает пресс-релиз компаний.





Стороны сделки заявили, что «будут сотрудничать в ряде стратегических инициатив, включая совместную разработку решений для ритейла» в Европе, США и Юго-Восточной Азии. Партнёрство должно объединить опыт и технологии JD.com в логистике и организации процесса торговли с данными, маркетингом и потребительским охватом Google. Уже в ближайшее время продукты с китайского сайта появятся на торговой платформе Google Platfrom и станут доступны по всему миру.

JD.com называют одним из крупнейших конкурентов Alibaba в сфере продаж электроники. Среди партнёров проекта — Tencent и Walmart.