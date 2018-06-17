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Google вложила $550 млн в китайскую торговую платформу JD.com

18.06.2018 10:11 — Разное | dev.by  
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Новым этапом повышения присутствия Google в Китае стало вложение $550 млн в платформу электронной коммерции JD.com, сообщает пресс-релиз компаний.

Google вложила 0 млн в китайскую торговую платформу JD.com

Стороны сделки заявили, что «будут сотрудничать в ряде стратегических инициатив, включая совместную разработку решений для ритейла» в Европе, США и Юго-Восточной Азии. Партнёрство должно объединить опыт и технологии JD.com в логистике и организации процесса торговли с данными, маркетингом и потребительским охватом Google. Уже в ближайшее время продукты с китайского сайта появятся на торговой платформе Google Platfrom и станут доступны по всему миру.

JD.com называют одним из крупнейших конкурентов Alibaba в сфере продаж электроники. Среди партнёров проекта — Tencent и Walmart.

Ранее Google уже инвестировала в китайскую ИТ-индустрию, выпускала продукты для рынка страны и открыла центр исследований искусственного интеллекта.

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Новым этапом повышения присутствия Google в Китае стало вложение $550 млн в платформу электронной коммерции JD.com, сообщает пресс-релиз компаний. Читать далее
 
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