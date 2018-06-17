Дмитрий Ежов и Сергей Стельмах. Фото УВД Витебского облисполкома

18 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин помог задержать наркодилеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Перекрыть канал закладок спайсов помог Дмитрий Ежов, во дворе дома которого двое подозрительных мужчин копались в земле возле столба. Дмитрий припомнил, что уже не в первый раз возле этого ничем не примечательного объекта шла непонятная возня, и решил поделиться своими наблюдениями с правоохранителями. Чтобы не быть голословным, весь подозрительный процесс и его участников он снял на камеру мобильного телефона, а потом позвонил в милицию. Прибывшие на место вызова сотрудники милиции обнаружили на месте недавних "раскопок" закладку, а в ней особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP. Немедленно в районе начались поиски наркодилеров. Уверенные в своей безнаказанности, злоумышленники даже не поняли, как оказались в руках милиционеров. В настоящее время оба преступника задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Поступок Дмитрия Ежова не остался без внимания. Начальник Октябрьского РОВД Сергей Стельмах приехал на предприятие, где работает Дмитрий Ежов, и в торжественной обстановке вручил ему благодарность от правоохранителей, а также высказал слова уважения за активную гражданскую позицию и смелость.-0-